Журналисты Bihus.info выяснили, что в декларации нардепа Юлии Тимошенко отсутствуют чешская общественная организация "Батьківщина" и чешская фирма, управляющим партнером которой с 2014 года является муж политика Александр Тимошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.55 | комментариев: Тимошенко не указала "Батьківщину" в Чехии Фото: tymoshenko.ua По информации журналистов, политик, в частности, проигнорировала чешскую фирму с гвинейским основателем MEDIC TRUST, которая занимается арендой недвижимости. Ее управляющим партнером является с 2014 года Александр Тимошенко.Кроме того, Юлия Тимошенко не внесла в декларацию чешскую общественную организацию "Батьківщина", зарегистрированную в Праге в 2015 году.Bihus.info выяснил, что муж Тимошенко имеет прописку в двух городах Чехии – Усти-над-Лабем и Праге.В соответствии с законодательством, народные депутаты должны указывать в ежегодной декларации данные о юридических лицах, бенефициаром которых является или сам нардеп, или члены его семьи.В декларации Юлии Тимошенко за 2016 год внесены две компании, зарегистрированные на Александра Тимошенко, – ООО "Геофорс" и ООО "Леди Ю". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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