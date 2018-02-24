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Тимошенко не указала в декларации активы мужа в Чехии – СМИ
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24.02.2018 01:05
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Журналисты Bihus.info выяснили, что в декларации нардепа Юлии
Тимошенко отсутствуют чешская общественная организация
"Батьківщина" и чешская фирма, управляющим партнером которой с 2014
года является муж политика Александр Тимошенко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.55 | комментариев:
Тимошенко не указала "Батьківщину" в Чехии Фото: tymoshenko.ua По
информации журналистов, политик, в частности, проигнорировала
чешскую фирму с гвинейским основателем MEDIC TRUST, которая
занимается арендой недвижимости. Ее управляющим партнером является
с 2014 года Александр Тимошенко.Кроме того, Юлия Тимошенко не
внесла в декларацию чешскую общественную организацию "Батьківщина",
зарегистрированную в Праге в 2015 году.Bihus.info выяснил, что муж
Тимошенко имеет прописку в двух городах Чехии – Усти-над-Лабем
и Праге.В соответствии с законодательством, народные депутаты
должны указывать в ежегодной декларации данные о юридических лицах,
бенефициаром которых является или сам нардеп, или члены его семьи.В
декларации Юлии Тимошенко за 2016 год внесены две
компании, зарегистрированные на Александра Тимошенко, – ООО
"Геофорс" и ООО "Леди Ю".
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