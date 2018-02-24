Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) написал стихотворение о Дне защитника Отечества и заявил, что сам он его не празднует. Орлуша: С Днем отпускных десантников без флагов и погон Фото: Андрей Орлов / Facebook С Днем частного защитникаСирийского отечества,Сегодня поздравляетсяПо-русски человечество.С Днем отпускных десантниковБез флагов и погон,С Днем бьющих демонстрантиковНацгвардов и ОМОН,С Днем доблестных ракетчиковАнтималайских сил,С Днем миротворцев в Грузии(Как будто кто просил),С Днем добрых нарушителейЗаконов и границ,С Днем вежливых и бдительных,Ведущих войны-блиц,С Днем тех, кто с хунтой КиеваВ священный бой идет,По гиви с мотороламиСлезу мужскую льет,С Днем тех, кто учит пушкамиНа русском говорить,С Днем BMW с наклейкамиПро "можем повторить"…Короче, нет чудеснееИ радостнее дня.Справляйте с водкой, с песнями,Но только без меня.Орлуша подчеркнул, что сам он служил в армии в 1979–1981 годах. https://www.facebook.com/orlusha/posts/10160084582385578 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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