В Украине 6 тыс. должников по алиментам объявлены в розыск, рассказал министр юстиции Павел Петренко. Петренко: Государство взыскало 50 млн долгов по уплате алиментов Фото: minjust.gov.ua "За 10 дней государственные исполнители в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях запретили выезд за границу более 25 тыс. злостных неплательщиков алиментов, которые имеют задолженность более шести месяцев. Также было вынесено более 21 тыс. постановлений о временном запрете управления транспортными средствами. Кроме этого, почти 6 тыс. должников объявлены в розыск", – отметил он.Петренко проинформировал, что за это время также взыскали 50 млн долгов по уплате алиментов."Опираясь на эти результаты, я принял решение распространить практику мобильных групп на всю страну", – рассказал он.7 декабря 2017 года Верховная Рада поддержала изменения в законодательные акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. 4 января 2018 года документ подписал президент Украины Петр Порошенко.5 февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержится более 75 тыс. электронных записей о неплательщиках алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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