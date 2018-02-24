В Украине 6 тыс. должников по алиментам объявлены в розыск,
рассказал министр юстиции Павел Петренко. Петренко: Государство
взыскало 50 млн долгов по уплате алиментов Фото: minjust.gov.ua "За
10 дней государственные исполнители в Киевской, Кировоградской,
Николаевской и Одесской областях запретили выезд за границу более
25 тыс. злостных неплательщиков алиментов, которые имеют
задолженность более шести месяцев. Также было вынесено более 21
тыс. постановлений о временном запрете управления транспортными
средствами. Кроме этого, почти 6 тыс. должников объявлены в
розыск", – отметил он.Петренко проинформировал, что за это
время также взыскали 50 млн долгов по уплате алиментов."Опираясь на
эти результаты, я принял решение распространить практику мобильных
групп на всю страну", – рассказал он.7 декабря 2017 года
Верховная Рада поддержала изменения в законодательные
акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее
содержание путем совершенствования порядка принудительного
взыскания задолженности по уплате алиментов. 4 января 2018
года документ подписал президент Украины Петр Порошенко.5
февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем
содержится более 75 тыс. электронных записей о неплательщиках
алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и
представители силовых структур.
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