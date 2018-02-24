В украинский парламент внесли законопроект, который предлагает продлить переходной период внедрения языковой статьи закона "Об образовании", напомнила министр образования и науки Лилия Гриневич. При этом МИД Венгрии требует полной приостановки документа. Гриневич: Мы со своей стороны выполняем обязательства Фото: mon.gov.ua "Мы со своей стороны выполняем обязательства, в то время как Венгрия невероятно перекручивает текущую ситуацию", – отметила она.Гриневич напомнила, что в украинский парламент внесли законопроект, который увеличит срок имплементации спорных положений."Переходной период был предусмотрен для внедрения языковой статьи в полном объеме до 2020 года, сейчас он будет продлен до 2023 года", – пояснила она.После принятия 5 сентября 2017 года во втором чтении и в целом украинского закона "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении, Венгрия и ряд других стран выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, пока Киев не внесет изменения в документ.Инициативу направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не стала настаивать на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.В Евросоюзе заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии.14 февраля 2018 года Кабмин направил в Верховную Раду законопроект, в котором предложил продлить переходной период внедрения языковой статьи закона "Об образовании".16 февраля Сийярто настоял, что Украина должна приостановить действие документа и начать переговоры с закарпатскими венграми. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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