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Бойко сообщил, что Бакулин уже полтора года находится за границей на лечении
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24.02.2018 02:31
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По словам лидера Оппозиционного блока Юрия Бойко, когда он
последний раз связывался с коллегой по фракции Евгением Бакулиным,
тот находился в Израиле. Бойко: Как только позволит здоровье,
Бакулин вернется в Украину Фото: opposition.org.ua "Господин
Бакулин уже полтора года находится за пределами Украины, причем это
не связано с тем уголовным делом. Бакулин поехал лечиться, перенес
две операции. Сейчас он на реабилитации", – рассказал
депутат.По словам Бойко, когда он последний раз связывался с
Бакулиным по телефону, тот находился в Израиле.Лидер Оппозиционного
блока заверил, что нардеп появится на заседании регламентного
комитета Верховной Рады и отреагирует на возможное снятие
неприкосновенности."Как только позволит здоровье, он вернется в
Украину и выразит свою позицию", – отметил политик.С марта
2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз
України". С 27 ноября 2014 года – народный депутат Украины
VIII созыва.21 марта 2014 года Бакулина задержали по
подозрению в связях с преступной группой, которая, по данным
главы МВД Арсена Авакова, нанесла государству убыток на сумму около
$4 млрд. 25 апреля 2014 года Бакулин вышел из-под стражи
под залог в 9,987 млн грн.16 февраля 2018 года генпрокурор
Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на
привлечение депутата к уголовной ответственности и задержание.По
версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и
угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО
"Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011 года закупили
буровые установки по завышенной цене, в процессе
закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя
которого генпрокурор не раскрыл, между причастных к
схеме назвал имя Бакулина.Спикер генпрокурора Лариса Сарган
утверждала, что нардеп около трех лет находится в
РФ.По данным ZN.UA, Бойко не привлекли к делу о буровых вышках,
потому что украинские власти готовят его "под проигрыш" на
президентские выборы 2019 года.
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