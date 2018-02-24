По словам лидера Оппозиционного блока Юрия Бойко, когда он последний раз связывался с коллегой по фракции Евгением Бакулиным, тот находился в Израиле. Бойко: Как только позволит здоровье, Бакулин вернется в Украину Фото: opposition.org.ua "Господин Бакулин уже полтора года находится за пределами Украины, причем это не связано с тем уголовным делом. Бакулин поехал лечиться, перенес две операции. Сейчас он на реабилитации", – рассказал депутат.По словам Бойко, когда он последний раз связывался с Бакулиным по телефону, тот находился в Израиле.Лидер Оппозиционного блока заверил, что нардеп появится на заседании регламентного комитета Верховной Рады и отреагирует на возможное снятие неприкосновенности."Как только позволит здоровье, он вернется в Украину и выразит свою позицию", – отметил политик.С марта 2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз України". С 27 ноября 2014 года – народный депутат Украины VIII созыва.21 марта 2014 года Бакулина задержали по подозрению в связях с преступной группой, которая, по данным главы МВД Арсена Авакова, нанесла государству убыток на сумму около $4 млрд. 25 апреля 2014 года Бакулин вышел из-под стражи под залог в 9,987 млн грн.16 февраля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на привлечение депутата к уголовной ответственности и задержание.По версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011 года закупили буровые установки по завышенной цене, в процессе закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, между причастных к схеме назвал имя Бакулина.Спикер генпрокурора Лариса Сарган утверждала, что нардеп около трех лет находится в РФ.По данным ZN.UA, Бойко не привлекли к делу о буровых вышках, потому что украинские власти готовят его "под проигрыш" на президентские выборы 2019 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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