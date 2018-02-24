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В столице Сомали в результате двойного теракта погибли 18 человек
24.02.2018 03:02
Взрывы в Могадишо организовала исламистская группировка "Аш-Шабаб", которая с 2011 года ведет борьбу с прозападным правительством Сомали. Из-за терактов у резиденции президента Сомали пострадали 20 человек Фото: EPA Первый взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта у резиденции президента. Вторую бомбу привели в действие перед отелем в стороне от президентского дворца.Министр безопасности Сомали Мохамед Абукар Ислоу сообщил, что спецслужбы ликвидировали пятерых боевиков, совершивших атаку.Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб", которая с 2011 года ведет борьбу с прозападным правительством Сомали.

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