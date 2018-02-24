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Россия хочет превратить Украину в серию своих областей – Портников
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24.02.2018 03:34
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Политическая программа президента РФ Владимира Путина заключается в
"восстановлении России в границах 1917 года" с территориями,
которые вошли в состав Советского Союза после 1939 года. Такое
мнение выразил политический обозреватель Виталий Портников.
Портников: Есть страны, которые уже вошли в геополитическую сферу
влияния России Фото: Виталий Портников / Facebook "Чего он, враг
Украины, хочет? Восстановления империи, превращения Украины в то,
чем она всегда была в его фантазии – в серию областей в
Российской Федерации. Там не скрывают, что, например, Киевская,
Могилевская, Витебская и Харьковская области – всего-навсего
области России, которые непонятным для тамошних шовинистов (а их
86% – такая поддержка Путина) образом были провозглашены
какими-то Украиной и Беларусью", – считает он.По словам
обозревателя, политическая программа Путина заключается в
"восстановлении России в границах 1917 года с территориями, которые
вошли в состав Советского Союза после 1939 года"."То есть РФ должна
кончаться в Ужгороде, а Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие
страны Восточной Европы должны стать российской сферой влияния и
быть делегатами ее пожеланий на Западе. Часть из этого уже сделана:
есть оккупированные Крым, Донбасс, Приднестровье, Абхазия и Южная
Осетия, есть страны, которые уже вошли в геополитическую сферу
влияния России (Венгрия), есть страны, где ведется серьезная работа
для этого (Словакия, Чехия, Польша)", – сказал Портников.Он
считает, что России "никто не мешает это делать"."Как и во времена
Холодной войны, на Западе есть люди, которые говорят о
необходимости "разрядки напряжения" и "взаимопонимания".В апреле
2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт.
Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют РФ
во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в
боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и
финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти
обвинения и утверждает, что РФ не является стороной
противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании
и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ
утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.
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