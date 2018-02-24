Политическая программа президента РФ Владимира Путина заключается в "восстановлении России в границах 1917 года" с территориями, которые вошли в состав Советского Союза после 1939 года. Такое мнение выразил политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Есть страны, которые уже вошли в геополитическую сферу влияния России Фото: Виталий Портников / Facebook "Чего он, враг Украины, хочет? Восстановления империи, превращения Украины в то, чем она всегда была в его фантазии – в серию областей в Российской Федерации. Там не скрывают, что, например, Киевская, Могилевская, Витебская и Харьковская области – всего-навсего области России, которые непонятным для тамошних шовинистов (а их 86% – такая поддержка Путина) образом были провозглашены какими-то Украиной и Беларусью", – считает он.По словам обозревателя, политическая программа Путина заключается в "восстановлении России в границах 1917 года с территориями, которые вошли в состав Советского Союза после 1939 года"."То есть РФ должна кончаться в Ужгороде, а Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны Восточной Европы должны стать российской сферой влияния и быть делегатами ее пожеланий на Западе. Часть из этого уже сделана: есть оккупированные Крым, Донбасс, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, есть страны, которые уже вошли в геополитическую сферу влияния России (Венгрия), есть страны, где ведется серьезная работа для этого (Словакия, Чехия, Польша)", – сказал Портников.Он считает, что России "никто не мешает это делать"."Как и во времена Холодной войны, на Западе есть люди, которые говорят о необходимости "разрядки напряжения" и "взаимопонимания".В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют РФ во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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