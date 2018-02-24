У главы аппарата Белого дома Джона Келли и советника по нацбезопасности Герберта Макмастера есть ряд разногласий с президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации американского лидера. Келли и Макмастер убедили Трампа в важности международных альянсов Фото: EPA При этом те же источники говорят, что противоречия еще могут ослабнуть, как это было в ситуации с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и генпрокурором Джеффом Сешнсом.Отмечается, что Макмастер и Келли влияют на американского президента, определяя ежедневные дела в Белом доме. Они якобы убедили Трампа в важности международных альянсов, в частности, НАТО, который он часто критиковал.При этом советник по нацбезопасности и глава аппарата недовольны как публичным, так и частным отношением президента США к ним, говорится в материале.Оба выступают за усиление мер по ограничению доступа к секретной информации в Белом доме, что может повлиять на посвященность в государственные дела Джареда Кушнера – зятя и советника Трампа. Макмастер стал советником Трампа в феврале 2017 года. В июле того же года Келли возглавил аппарат Белого дома. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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