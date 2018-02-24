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Глава аппарата Белого дома и советник Трампа по нацбезопасности могут уйти в отставку – Reuters
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24.02.2018 03:50
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У главы аппарата Белого дома Джона Келли и советника по
нацбезопасности Герберта Макмастера есть ряд разногласий с
президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Reuters со
ссылкой на источники в администрации американского лидера. Келли и
Макмастер убедили Трампа в важности международных альянсов Фото:
EPA При этом те же источники говорят, что противоречия еще могут
ослабнуть, как это было в ситуации с госсекретарем Рексом
Тиллерсоном и генпрокурором Джеффом Сешнсом.Отмечается, что
Макмастер и Келли влияют на американского президента, определяя
ежедневные дела в Белом доме. Они якобы убедили Трампа в важности
международных альянсов, в частности, НАТО, который он часто
критиковал.При этом советник по нацбезопасности и глава аппарата
недовольны как публичным, так и частным отношением президента США к
ним, говорится в материале.Оба выступают за усиление мер по
ограничению доступа к секретной информации в Белом доме, что может
повлиять на посвященность в государственные дела Джареда
Кушнера – зятя и советника Трампа. Макмастер стал
советником Трампа в феврале 2017 года. В июле того же года
Келли возглавил аппарат Белого дома.
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