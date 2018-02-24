Политтехнолог Пол Манафорт выплатил €2 млн европейским политиками из "габсбургской группы", которые должны были отстаивать интересы правительства Украины времен экс-президента Виктора Януковича, говорится в новом обвинении спецпрокурора США Роберта Мюллера. По версии следствия, Манафорт использовал офшорные счета для тайных выплат Фото: EPA Документ опубликовали сразу же после того, как прежний помощник Манафорта Рик Гейтс признал себя виновным в заговоре против США и даче ложных показаний.Согласно обвинению, Манафорт, используя офшорные счета, выплатил политиками из "габсбургской группы" €2 млн, хотя они создавали видимость, что являются независимыми аналитиками. Утверждается, что группой руководил прежний европейский канцлер. Скрытое лоббирование происходило и в США.Манафорт также якобы перевел с офшоров $4 млн, чтобы оплатить подготовку доклада, который поддерживал обвинение и осуждение экс-премьера Юлии Тимошенко, проинформировало CNN. Голландский адвокат Алекс ван дер Цван, который участвовал в составлении документа 21 февраля признал вину в даче ложных показаний следователям офиса спецпрокурора США.30 октября 2017 года Манафорта и Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Изначально им выдвинули обвинения по 12 пунктам, но 23 февраля 2018 года перечень расширили до 32 пунктов. По версии следствия, политтехнологи получили "десятки миллионов долларов" во время работы в Украине. С 2006-го по 2015 год они провели через офшоры более $75 млн. Манафорт якобы присвоил более $30 млн и скрыл это от властей США. Гейтс, по версии следствия, отмыл более $3 млн.Оба находились под домашним арестом, но в декабре 2017-го суд разрешил Манафорту переехать во Флориду и обязал его носить электронный браслет, а Гейтсу меру пресечения отменили в январе 2018-го.В 2000-х годах Манафорт консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1 млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов.По данным Associated Press, с 2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на миллиардера Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. Политтехнолог якобы разработал стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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