"Второе Алеппо": авиация РФ и Асада продолжает бомбардировку Восточной Гуты. Фоторепортаж События "Второе Алеппо": авиация РФ и Асада продолжает бомбардировку Восточной Гуты. Фоторепортаж Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что за первые 48 часов авиаударов в этом районе погибли не менее 250 человек, в том числе 58 детей и 42 женщины. За последующие дни количество жертв возросло до 370 человек, 1500 были ранены. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал сведения о жертвах плодом "массового психоза", процитировало "Радио Свобода". При этом спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура опасается, что Восточная Гута превратится "во второе Алеппо". Этот город войска президента Башара Асада взяли в декабре 2016 года. Операция сопровождалась гибелью множества мирных жителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



