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Родченков о допинговой системе РФ: Путин все отрицает. Обычная ситуация
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24.02.2018 05:42
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Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий
Родченков назвал "командной работой" подмену допинг-проб на
Олимпиаде в Сочи. Он заверил, что об этом знали президент России
Владимир Путин и занимавший тогда пост министра спорта Виталий
Мутко. Родченков скрывает свою внешность из-за угрозы жизни
Скриншот: bbc.com Он назвал махинации "командной работой" и
отметил, что "выполнял приказы". Родченков настаивает, что о
допинговой системе знали президент России Владимир Путин и
занимавший тогда пост министра спорта Виталий Мутко."Мне одному
делать это было бы невозможно. Когда нужна была координация,
подключалась ФСБ. Мутко знал абсолютно все, и он сообщал обо всем
президенту. Я знаю, что он общался напрямую с Путиным. Он говорил
мне об этом. Путин все отрицает. Обычная ситуация", – сказал
прежний спортивный чиновник.Съемочная группа BBС прилетела в
засекреченное место в США, чтобы встретиться с Родченковым. Он
давал интервью в черной балаклаве и темных очках, скрывая свою
внешность из-за угрозы жизни.Родченков после побега из РФ в США в
мае 2016 года признался в подмене результатов анализов,
которые были взяты у российских спортсменов во время зимних
Олимпийских игр в Сочи 2014 года.Из-за допинг-скандала сборные
России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от
Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном
составе не допустили к летней Паралимпиаде.5 декабря 2017 года
Международный олимпийский комитет из-за систематического
нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в
Олимпиаде 2018 года Национальный олимпийский комитет РФ. Нынешний
вице-премьер РФ Мутко был пожизненно отстранен от любого
участия в Олимпиадах. 29 января 2018 года в эфире
немецкого телеканала ARD вышло интервью Родченкова, в котором он
сказал, что только Путин мог поручить ФСБ заниматься
махинациями с допинг-пробами.30 января на встрече с доверенными
лицами своей президентской кампании Путин назвал Родченкова
"придурком" и сообщил, что тот якобы совершал "попытки
суицида". "Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Но это же о
чем-то говорит", – заметил глава Кремля.Немецкий журналист
Хайо Зеппельт, который долгое время сотрудничал с Родченковым,
утверждал, что тот участвует в программе по защите свидетелей.
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