Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков назвал "командной работой" подмену допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Он заверил, что об этом знали президент России Владимир Путин и занимавший тогда пост министра спорта Виталий Мутко. Родченков скрывает свою внешность из-за угрозы жизни Скриншот: bbc.com Он назвал махинации "командной работой" и отметил, что "выполнял приказы". Родченков настаивает, что о допинговой системе знали президент России Владимир Путин и занимавший тогда пост министра спорта Виталий Мутко."Мне одному делать это было бы невозможно. Когда нужна была координация, подключалась ФСБ. Мутко знал абсолютно все, и он сообщал обо всем президенту. Я знаю, что он общался напрямую с Путиным. Он говорил мне об этом. Путин все отрицает. Обычная ситуация", – сказал прежний спортивный чиновник.Съемочная группа BBС прилетела в засекреченное место в США, чтобы встретиться с Родченковым. Он давал интервью в черной балаклаве и темных очках, скрывая свою внешность из-за угрозы жизни.Родченков после побега из РФ в США в мае 2016 года признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.Из-за допинг-скандала сборные России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном составе не допустили к летней Паралимпиаде.5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в Олимпиаде 2018 года Национальный олимпийский комитет РФ. Нынешний вице-премьер РФ Мутко был пожизненно отстранен от любого участия в Олимпиадах. 29 января 2018 года в эфире немецкого телеканала ARD вышло интервью Родченкова, в котором он сказал, что только Путин мог поручить ФСБ заниматься махинациями с допинг-пробами.30 января на встрече с доверенными лицами своей президентской кампании Путин назвал Родченкова "придурком" и сообщил, что тот якобы совершал "попытки суицида". "Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Но это же о чем-то говорит", – заметил глава Кремля.Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который долгое время сотрудничал с Родченковым, утверждал, что тот участвует в программе по защите свидетелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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