С начала февраля в эфире телеканалов ICTV и "1+1", а также различных радиостанций ежедневно под видом социальной рекламы транслируют ролик об успехах Генеральной прокуратуры и ее главы Юрия Луценко. Об этом 22 февраля сообщила газета Kyiv Post. При этом отмечается, что в системе государственных закупок ProZorro отсутствуют конкурсы прокуратуры, связанные с видеопроизводством. | В ГПУ заявили, что не имеют отношения к ролику Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook Заместитель главного редактора Kyiv Post Ольга Руденко в Facebook назвала видеоматериал "самой настоящей политической рекламой Луценко"."Этот ролик заканчивается слоганом "Выполняем закон. Устанавливаем справедливость. Генеральный прокурор Юрий Луценко". Смешно, но ролик про "Выполняем закон" на самом деле закон нарушает. По закону, социальная реклама не может содержать упоминание рекламодателя. Исключение делается для гражданских объединений и благотворительных организаций, которыми ГПУ не является", – пояснила она.В этом контексте журналистка упомянула недавнее заявление певицы Анастасии Приходько о том, что ее слова без разрешения использовали в политической рекламе президента Петра Порошенко."В обоих случаях Порошенко и Луценко банально путают свое с государственным", – считает Руденко.Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила в комментарии "Украинской правде", что ГПУ "не производила, не заказывала и не размещала ролики"."При этом Генпрокуратура благодарна заказчику, потому что он увидел нашу положительную работу. Мы не знаем, кто их разместил, но вся озвученная информация соответствует действительности. Поэтому мы не возражаем против трансляции", – добавила она.видео Видео: KyivPost / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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