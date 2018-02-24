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Родченков: Олимпийское движение – в серьезнейшем кризисе
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24.02.2018 06:46
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В мировом спорте существуют "неприкасаемые", которые будут всегда
использовать запрещенные препараты, отметил экс-глава Московской
антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Родченков (справа):
Нам нужны реформы Скриншот: bbc.com "МОК и олимпийское
движение – в серьезнейшем кризисе. Нам нужны реформы. Нужно
сделать некоторые необходимые вещи, нужно больше финансирования.
Существуют "неприкасаемые", которые в любой ситуации будут
продолжать перевозить, продавать и использовать допинг. Такие
случаи должны быть уголовно наказуемы", – сказал он.Родченков
назвал международные спортивные федерации "самым серьезным
препятствием для допинг-контроля"."Я уверен, что они скрывают, или
умышленно не находят десятки положительных результатов", –
отметил он.По словам Родченкова, функция контроля должна перейти от
федераций к Всемирному антидопинговому агентству и выполняться
"абсолютно независимой структурой"."В целом, многие страны и многие
национальные антидопинговые организации не заинтересованы в том,
чтобы выводить ведущих спортсменов своих стран на чистую
воду", – добавил он.Бывший спортивный чиновник давал интервью
в черной балаклаве и темных очках, потому что опасается за свою
жизнь.Родченков после побега из РФ в США в мае 2016
года признался в подмене результатов анализов, которые были
взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в
Сочи 2014 года.Из-за допинг-скандала сборные России по легкой
и тяжелой атлетике отстранили от Олимпийских игр 2016
года. Также российскую сборную в полном составе не допустили к
летней Паралимпиаде.5 декабря 2017 года Международный олимпийский
комитет из-за систематического нарушения антидопинговых
правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года
Национальный олимпийский комитет РФ.
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