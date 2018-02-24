В мировом спорте существуют "неприкасаемые", которые будут всегда использовать запрещенные препараты, отметил экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Родченков (справа): Нам нужны реформы Скриншот: bbc.com "МОК и олимпийское движение – в серьезнейшем кризисе. Нам нужны реформы. Нужно сделать некоторые необходимые вещи, нужно больше финансирования. Существуют "неприкасаемые", которые в любой ситуации будут продолжать перевозить, продавать и использовать допинг. Такие случаи должны быть уголовно наказуемы", – сказал он.Родченков назвал международные спортивные федерации "самым серьезным препятствием для допинг-контроля"."Я уверен, что они скрывают, или умышленно не находят десятки положительных результатов", – отметил он.По словам Родченкова, функция контроля должна перейти от федераций к Всемирному антидопинговому агентству и выполняться "абсолютно независимой структурой"."В целом, многие страны и многие национальные антидопинговые организации не заинтересованы в том, чтобы выводить ведущих спортсменов своих стран на чистую воду", – добавил он.Бывший спортивный чиновник давал интервью в черной балаклаве и темных очках, потому что опасается за свою жизнь.Родченков после побега из РФ в США в мае 2016 года признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.Из-за допинг-скандала сборные России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном составе не допустили к летней Паралимпиаде.5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года Национальный олимпийский комитет РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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