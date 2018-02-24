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|Боевики активизировали провокации в темное время суток – штаб АТО
|24.02.2018 07:02
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https://www.facebook.com/ato.news/posts/1865636076780523
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.
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