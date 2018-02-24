Оккупанты на Донбассе применяли минометы, гранатометы и вооружение БМП, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Вооруженные силы Украины обстреливали на донецком и луганском направлениях Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Об этом утром 24 февраля сообщил пресс-центр штаба АТО.Отмечается, что сепаратисты активизировали провокации в темное время суток.Согласно сводке, на луганском направлении из минометов, гранатометов и вооружения БМП обстреливали украинские позиции возле Луганского, Первомайска, Подлесного, Троицкого, Новоалександровки, Новгородского и Зайцево.На донецком направлении боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы возле Новотроицкого, говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1865636076780523 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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