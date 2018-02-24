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Вайнштейн извинился перед актрисами Стрип и Лоуренс за использование их слов в суде
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24.02.2018 07:34
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Адвокаты голливудского продюсера Харви Вайнштейна привели суду
слова актрис Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс, которые говорили, что
с ними продюсер вел себя порядочно. Вайнштейн запретил адвокатам
упоминать какие-либо имена бывших сотрудниц в заявлениях Фото: EPA
20 февраля адвокаты Вайнштейна подали прошение о закрытии
коллективного иска о сексуальных домогательствах. Они утверждали,
что список истцов слишком широк и таким образом его можно дополнить
любой женщиной, с которой продюсер работал или виделся.Защитники
также процитировали слова Стрип и Лоуренс, ранее заявивших, что с
ними продюсер вел себя порядочно. После публикации позиции
адвокатов Стрип уточнила, что Вайнштейн действительно не домагался
ее, но это не является доказательством его приличного поведения с
другими актрисами.Вайнштейн выразил сожаление об упоминании Стрип и
Лоуренс и запретил адвокатам упоминать какие-либо имена бывших
сотрудниц в заявлениях, чтобы исключить подобные ситуации.В начале
октября 2017 года газета The New York Times опубликовала
расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в
отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания,
продолжались в течение нескольких десятков лет.Актрисы Анджелина
Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд,
Роуз Макгоун, Люсия Столлер, Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о
том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами
со стороны Вайнштейна.По данным New York Post, около 100
женщин уже обвинили продюсера в домогательствах или
изнасилованиях.Расследования против Вайнштейна проводит полиция
в США и Великобритании. 12 февраля генеральный
прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против
Харви и Боба Вайнштейнов и их компании Weinstein Company. В
нем говорится, что Вайнштейн годами сексуально домогался сотрудниц
своей компании, но руководство компании, в том числе его брат,
бездействовали, несмотря на убедительные доказательства поступков
продюсера.
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