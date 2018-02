Адвокаты голливудского продюсера Харви Вайнштейна привели суду слова актрис Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс, которые говорили, что с ними продюсер вел себя порядочно. Вайнштейн запретил адвокатам упоминать какие-либо имена бывших сотрудниц в заявлениях Фото: EPA 20 февраля адвокаты Вайнштейна подали прошение о закрытии коллективного иска о сексуальных домогательствах. Они утверждали, что список истцов слишком широк и таким образом его можно дополнить любой женщиной, с которой продюсер работал или виделся.Защитники также процитировали слова Стрип и Лоуренс, ранее заявивших, что с ними продюсер вел себя порядочно. После публикации позиции адвокатов Стрип уточнила, что Вайнштейн действительно не домагался ее, но это не является доказательством его приличного поведения с другими актрисами.Вайнштейн выразил сожаление об упоминании Стрип и Лоуренс и запретил адвокатам упоминать какие-либо имена бывших сотрудниц в заявлениях, чтобы исключить подобные ситуации.В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.Актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоун, Люсия Столлер, Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна.По данным New York Post, около 100 женщин уже обвинили продюсера в домогательствах или изнасилованиях.Расследования против Вайнштейна проводит полиция в США и Великобритании. 12 февраля генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против Харви и Боба Вайнштейнов и их компании Weinstein Company. В нем говорится, что Вайнштейн годами сексуально домогался сотрудниц своей компании, но руководство компании, в том числе его брат, бездействовали, несмотря на убедительные доказательства поступков продюсера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



