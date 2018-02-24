Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

ГСЧС предупредила о лавинной опасности в Карпатах 24–26 февраля
24.02.2018 16:37
В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей 24–26 февраля ожидается снеголавинная опасность третьего уровня, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. В Карпатах возможен сход лавин Фото: EPA "24-26 февраля, в связи с резким снижением температуры воздуха, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность", – говорится в сообщении.В горах ожидается лавинная опасность третьего уровня.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить