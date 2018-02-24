В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей 24–26 февраля
ожидается снеголавинная опасность третьего уровня, сообщили в
Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. В Карпатах возможен
сход лавин Фото: EPA "24-26 февраля, в связи с резким снижением
температуры воздуха, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье
Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная
опасность", – говорится в сообщении.В горах ожидается лавинная
опасность третьего уровня.
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