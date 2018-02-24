Позиция США по отношению к России с приходом президента Дональда Трампа не стала более мягкой, как, вероятно, ожидали в РФ, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый. Чалый убежден, что новая волна санкций последует после проведения выборов президента РФ в аннексированном Крыму Фото: uacrisis.org "Прежде только, мы имеем четкую и абсолютно общую позицию и Белого дома, и министерств, и ведомств, и Конгресса о продолжении политики санкций против России, которая была начата предыдущей администрацией. Линия президента Трампа и Белого дома не стала более мягкой, если в России этого и ожидали", – подчеркнул Чалый.Он отметил, что мировое общество уже не сомневается, что на Донбассе присутствуют россияне, и здесь Украина также имеет поддержку США.Дипломат добавил, что страны Запада во взаимодействии с Украиной разработали механизм, который должен принудить Россию выполнять "абсолютно понятные вещи в соответствии с международным правом"."Во-первых, это повышение боеспособности Вооруженных сил Украины, для того чтобы остановить попытки дальнейшего продвижения на нашу территорию", – отметил Чалый.Он напомнил, что США предоставляет Украине военно-техническую помощь и проводит учения. "Это мощный сигнал, в первую очередь, России, что Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной", – сказал дипломат.Кроме того, в отношении России задействованы санкции, которые дают результат, "несмотря на бравурные заявления в России"."Согласно заявлению Госдепа, РФ не получила несколько миллиардов долларов только на продажах в оборонном секторе, которые могли бы пойти на то, чтобы дальше убивать людей", – подчеркнул он. Чалый убежден, что новая волна санкций последует после проведения выборов президента РФ в аннексированном Крыму.Дипломат напомнил, что США также помогает Украине с реформами, в том числе в создании антикоррупционной системы и противодействии коррупции в целом. "Но не менее важно менять среду. Для этого мы работаем над тем, чтобы в Украину зашло как можно больше американского бизнеса", – добавил украинский посол. Он убежден, что взаимодействие Украины и США развивается в правильном направлении. 20 декабря издание The Washington Post сообщило, что власть президента США Дональда Трампа впервые разрешила экспорт летального оборонительного оружия в Украину. Утверждалось, что коммерческая лицензия, одобренная Госдепом США, предполагает продажу снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих на сумму $41,5 млн.В Госдепе США пояснили, что Украина покупала небольшие количества этих видов оружия в течение нескольких лет как до, так и после аннексии Крыма Россией весной 2014 года.22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, в том числе систем Javelin.23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечается, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться".В этот же день президент Петр Порошенко подтвердил, что Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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