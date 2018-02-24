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Позиция США по отношению к России с приходом президента Дональда
Трампа не стала более мягкой, как, вероятно, ожидали в РФ, сообщил
посол Украины в США Валерий Чалый. Чалый убежден, что новая волна
санкций последует после проведения выборов президента РФ в
аннексированном Крыму Фото: uacrisis.org "Прежде только, мы имеем
четкую и абсолютно общую позицию и Белого дома, и министерств, и
ведомств, и Конгресса о продолжении политики санкций против России,
которая была начата предыдущей администрацией. Линия президента
Трампа и Белого дома не стала более мягкой, если в России этого и
ожидали", – подчеркнул Чалый.Он отметил, что мировое общество
уже не сомневается, что на Донбассе присутствуют россияне, и здесь
Украина также имеет поддержку США.Дипломат добавил, что страны
Запада во взаимодействии с Украиной разработали механизм, который
должен принудить Россию выполнять "абсолютно понятные вещи в
соответствии с международным правом"."Во-первых, это повышение
боеспособности Вооруженных сил Украины, для того чтобы остановить
попытки дальнейшего продвижения на нашу территорию", – отметил
Чалый.Он напомнил, что США предоставляет Украине военно-техническую
помощь и проводит учения. "Это мощный сигнал, в первую очередь,
России, что Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной", –
сказал дипломат.Кроме того, в отношении России задействованы
санкции, которые дают результат, "несмотря на бравурные заявления в
России"."Согласно заявлению Госдепа, РФ не получила несколько
миллиардов долларов только на продажах в оборонном секторе, которые
могли бы пойти на то, чтобы дальше убивать людей", –
подчеркнул он. Чалый убежден, что новая волна санкций
последует после проведения выборов президента РФ в аннексированном
Крыму.Дипломат напомнил, что США также помогает Украине с
реформами, в том числе в создании антикоррупционной системы и
противодействии коррупции в целом. "Но не менее важно менять
среду. Для этого мы работаем над тем, чтобы в Украину зашло как
можно больше американского бизнеса", – добавил украинский
посол. Он убежден, что взаимодействие Украины и США развивается в
правильном направлении. 20 декабря издание The Washington Post
сообщило, что власть президента США Дональда Трампа впервые
разрешила экспорт летального оборонительного оружия в Украину.
Утверждалось, что коммерческая лицензия, одобренная Госдепом США,
предполагает продажу снайперских винтовок Barrett M107A1,
боеприпасов и связанных с ними комплектующих на сумму $41,5 млн.В
Госдепе США пояснили, что Украина покупала небольшие
количества этих видов оружия в течение нескольких лет как до,
так и после аннексии Крыма Россией весной 2014 года.22 декабря
телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе
проинформировал, что Трамп объявит об одобрении им плана
продажи противотанковых ракет Украине, в том числе систем
Javelin.23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине
"усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской
администрации отмечается, что Украина "является суверенной страной
и имеет право защищаться".В этот же день президент Петр
Порошенко подтвердил, что Украина получит летальное
оборонительное оружие из США.
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