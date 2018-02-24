В министерстве иностранных дел Турции заявили, что США игнорируют нормы международного права и резолюции Совета Безопасности ООН по Иерусалиму. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Турции осудили намерение США перенести свое израильское посольство в Иерусалим уже в мае этого года Фото: mfa.gov.tr "Заявление администрации Соединенных Штатов о переносе своего посольства в Тель-Авиве в Иерусалим в мае показывает, что США настаивают на подрыве основ мира, игнорируя международное право, резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Иерусалиму и установленные параметры ООН", – отметили в МИД.В ведомстве заявили, что решение США является "очень тревожным". В МИД добавили, что в ответ Турция наряду с подавляющим большинством международного сообщества продолжит усилия по защите законных прав палестинского народа.6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию в мире. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не поддержали инициативу Белого дома.В Иерусалиме вспыхнули беспорядки. В ходе столкновений арабских активистов и полиции Израиля пострадали десятки людей.Протестные акции прошли также в Турции, Тунисе, Афганистане, Пакистане, Египте, Ливане, Иране и некоторых других странах.Совбез ООН не поддержал решение Белого дома.Вчера в Госдепе США сообщили, что открыть посольство США в Иерусалиме планируется в мае. Оно будет временным, при этом Генеральное консульство Соединенных Штатов в Иерусалиме будет продолжать действовать в качестве независимой миссии с неизменным мандатом.Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная власть базируется в Рамалле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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