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МИД Турции: Заявление США о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим в мае показывает, что Штаты настаивают на подрыве основ мира
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24.02.2018 16:53
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В министерстве иностранных дел Турции заявили, что США игнорируют
нормы международного права и резолюции Совета Безопасности ООН по
Иерусалиму. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В
Турции осудили намерение США перенести свое израильское посольство
в Иерусалим уже в мае этого года Фото: mfa.gov.tr "Заявление
администрации Соединенных Штатов о переносе своего посольства в
Тель-Авиве в Иерусалим в мае показывает, что США настаивают на
подрыве основ мира, игнорируя международное право, резолюции Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций по Иерусалиму и
установленные параметры ООН", – отметили в МИД.В ведомстве
заявили, что решение США является "очень тревожным". В МИД
добавили, что в ответ Турция наряду с подавляющим большинством
международного сообщества продолжит усилия по защите законных прав
палестинского народа.6 декабря президент США
Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей
Израиля и объявил о переносе посольства США в этот
город.Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию в
мире. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции
Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза
Мэй не поддержали инициативу Белого дома.В
Иерусалиме вспыхнули беспорядки. В ходе столкновений арабских
активистов и полиции Израиля пострадали десятки
людей.Протестные акции прошли также в Турции, Тунисе, Афганистане,
Пакистане, Египте, Ливане, Иране и некоторых других странах.Совбез
ООН не поддержал решение Белого дома.Вчера в Госдепе США
сообщили, что открыть посольство США в Иерусалиме планируется в
мае. Оно будет временным, при этом Генеральное консульство
Соединенных Штатов в Иерусалиме будет продолжать действовать в
качестве независимой миссии с неизменным мандатом.Израиль занял
восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь
город своей столицей. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить
Восточный Иерусалим столицей своего государства.Административная
столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская
национальная власть базируется в Рамалле.
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