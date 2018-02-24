На текущей неделе в Сумах было зарегистрировано 2970 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, 64% заболевших – дети до 18 лет. В горсовете приняли решение отправить школьников на карантин. В Сумах растет заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото: EPA (архив) Карантин начнет действовать с понедельника, 26 февраля.На текущей неделе в городе было зарегистрировано 2970 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 14,5% больше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших 64% – дети до 18 лет, об этом на заседании комиссии комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила и. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.Сообщается, что по состоянию на 23 февраля в Сумах не работают 11 школ, в некоторых школах карантинные меры были применены в отношении отдельных классов."Члены комиссии решили ввести карантин в учреждениях общего среднего образования города до 3 марта включительно, перевести детские сады на дежурный режим работы, запретить внешкольную работу, проведение массовых мероприятий, ввести масочный режим в лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных, обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта, усилить работу пунктов обогрева", – говорится в сообщении.В октябре 2017 года Минздрав прогнозировал, что в нынешнем эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболеют 7 млн украинцев. Ожидаются три штамма гриппа: "Гонконг", "Брисбен" и новый – "Мичиган".Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками сообщала, что в Украине доступны 730 тыс. доз вакцин против гриппа.10 февраля стало известно, что в Киеве 75 школ полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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