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Школьников в Сумах отправили на карантин
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24.02.2018 17:09
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На текущей неделе в Сумах было зарегистрировано 2970 случаев
заболеваемости гриппом и ОРВИ, 64% заболевших – дети до 18 лет. В
горсовете приняли решение отправить школьников на карантин. В Сумах
растет заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото: EPA (архив) Карантин
начнет действовать с понедельника, 26 февраля.На текущей неделе в
городе было зарегистрировано 2970 случаев заболеваемости гриппом и
ОРВИ, что на 14,5% больше, чем на предыдущей неделе. Среди
заболевших 64% – дети до 18 лет, об этом на заседании комиссии
комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и
чрезвычайных ситуаций сообщила и. о. начальника отдела
здравоохранения Елена Чумаченко.Сообщается, что по состоянию на 23
февраля в Сумах не работают 11 школ, в некоторых
школах карантинные меры были применены в отношении отдельных
классов."Члены комиссии решили ввести карантин в учреждениях общего
среднего образования города до 3 марта включительно, перевести
детские сады на дежурный режим работы, запретить внешкольную
работу, проведение массовых мероприятий, ввести масочный режим в
лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных,
обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта, усилить
работу пунктов обогрева", – говорится в сообщении.В октябре
2017 года Минздрав прогнозировал, что в нынешнем эпидсезоне гриппом
и ОРВИ переболеют 7 млн украинцев. Ожидаются три штамма
гриппа: "Гонконг", "Брисбен" и новый –
"Мичиган".Государственная служба по лекарственным средствам и
контролю за наркотиками сообщала, что в Украине доступны
730 тыс. доз вакцин против гриппа.10 февраля стало известно, что
в Киеве 75 школ полностью закрыты на карантин по гриппу и
ОРВИ.
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