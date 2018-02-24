Сводка Новостей
- Кличко заявил, что в Киеве планируют выделить 300 млн грн на модернизацию уличного освещения
- Порошенко: Считаю, что 76-го места в рейтинге Doing Business для нас недостаточно
- "Я пытаюсь скрыть эту лысину, как могу". Трамп пошутил о своей прическе и показал, как укладывает волосы. Видео
- Невзоров: Чем бесконечно интересен случай Серебрякова? Тем, что он взвыл, не побуждаемый никакими неприятностями
- Украина, Грузия и Молдова подпишут декларацию о региональной безопасности и перспективах евроинтеграции
|В Украине 25 февраля ожидается до -21 °С – Гидрометцентр
|24.02.2018 17:17
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https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2014649562119965
В Киеве 25 февраля ночью ожидается -15°...-17°, днем -10°...-12°, без осадков.
https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2014650202119901
Гидрометцентр предупреждал о сильном похолодании в Украине с 24 февраля.
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