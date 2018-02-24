В западных, центральных регионах, а также в Житомирской, Одесской областях 25 февраля ожидается небольшой снег, на остальной террритории – без существенных осадков, сообщили в Украинском гидрометцентре. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Украине похолодает Фото: EPA "Завтра в Украине ожидается холодная погода с температурой ночью -13°...-18°, в Черниговской и Сумской областях до -21°, днем -8°...-13°; в южной части и на Закарпатье ночью -6°...-11°, днем -2°...-7°; в Карпатах ночью -18°...-23°, днем -13°...-18°", – говорится в сообщении.В западных, центральных регионах, а также в Житомирской, Одесской областях ожидается небольшой снег, на остальной террритории – без существенных осадков. Местами на дорогах гололедица. https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2014649562119965 В Киеве 25 февраля ночью ожидается -15°...-17°, днем -10°...-12°, без осадков. https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2014650202119901 Гидрометцентр предупреждал о сильном похолодании в Украине с 24 февраля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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