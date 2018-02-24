Чеченский политик в изгнании Ахмед Закаев считает, что президент России Владимир Путин не уйдет от власти охотно, однако его смещение произойдет относительно мирно. Закаев: Смена существующего режима в Чечне может быть воспринята путинским электоратом как его победа Скриншот: Sasha Sotnik / YouTube "Те кто награбили вместе с Путиным и разворовали Россию, они оттуда сбегут. И желающих защитить Путина и пролить российскую кровь, не думаю, что их будет очень много. Буквально через два-три месяца, когда у Путина нечем будет платить зарплату даже силовикам, ситуация изменится. Поэтому, вероятно, не такие кровавые последствия могут быть в результате смещения путинского режима", – рассказал он.Закаев предположил, что Путин может развязать войну, чтобы заручиться поддержкой населения."Смена существующего режима в Чечне может быть воспринята путинским электоратом как его очередная победа. Что они сместили надоевшего всем Рамзана Кадырова. И события в Дагестане, коррупционная зачистка политической элиты Дагестана, которая формировалась последние 30 лет, это такой месседж и Кадырову и его окружению, и российской общественности... Что Путин может такую же акцию провести в Чечне, не затевая военную кампанию", – отметил политик.Он добавил, что Путин вряд ли досидит свой следующий президентский срок."Бунт, мне кажется, неизбежен. И до этого бунта Путин охотно не уйдет", – подытожил он.18 марта 2018 года в России пройдут президентские выборы. Путин идет на них как самовыдвиженец. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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