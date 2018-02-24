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Чеченский оппозиционер Закаев: Бунт в России неизбежен. До этого бунта Путин добровольно не уйдет
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24.02.2018 17:41
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Чеченский политик в изгнании Ахмед Закаев считает, что президент
России Владимир Путин не уйдет от власти охотно, однако его
смещение произойдет относительно мирно. Закаев: Смена
существующего режима в Чечне может быть воспринята путинским
электоратом как его победа Скриншот: Sasha Sotnik / YouTube "Те кто
награбили вместе с Путиным и разворовали Россию, они оттуда сбегут.
И желающих защитить Путина и пролить российскую кровь, не думаю,
что их будет очень много. Буквально через два-три месяца, когда у
Путина нечем будет платить зарплату даже силовикам, ситуация
изменится. Поэтому, вероятно, не такие кровавые последствия могут
быть в результате смещения путинского режима", – рассказал
он.Закаев предположил, что Путин может развязать войну, чтобы
заручиться поддержкой населения."Смена существующего режима в Чечне
может быть воспринята путинским электоратом как его очередная
победа. Что они сместили надоевшего всем Рамзана Кадырова. И
события в Дагестане, коррупционная зачистка политической элиты
Дагестана, которая формировалась последние 30 лет, это такой
месседж и Кадырову и его окружению, и российской общественности...
Что Путин может такую же акцию провести в Чечне, не затевая военную
кампанию", – отметил политик.Он добавил, что Путин вряд ли досидит
свой следующий президентский срок."Бунт, мне кажется, неизбежен. И
до этого бунта Путин охотно не уйдет", – подытожил он.18 марта 2018
года в России пройдут президентские выборы. Путин идет на
них как самовыдвиженец.
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