Между Киевом и Азовским побережьем теперь будет курсировать поезд, сообщили в "Укрзалізниці". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Поезд начнет курсировать с 25 марта Фото: uz.gov.ua Евгений Кравцов."Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО "Укрзалізниця" назначила курсирование поезда "Киев – Бердянск – Покровск", – написал Кравцов. https://www.facebook.com/Kravtsov.Evg/posts/179367549507346 По его словам, поезд начнет курсировать с 25 марта."Таким образом мы решаем проблемный вопрос относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины", – добавил Кравцов.В октябре 2017 года в "Укрзалізниці" заявили, что от Донецкой железной дороги осталась практически руина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки курсировать кравцов побережьем поезд азовским Теги: общество