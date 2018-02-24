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|"Укрзалізниця" запускает поезд "Киев – Бердянск – Покровск"
|24.02.2018 17:49
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https://www.facebook.com/Kravtsov.Evg/posts/179367549507346
По его словам, поезд начнет курсировать с 25 марта."Таким образом мы решаем проблемный вопрос относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины", – добавил Кравцов.В октябре 2017 года в "Укрзалізниці" заявили, что от Донецкой железной дороги осталась практически руина.
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