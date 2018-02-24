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Кличко заявил, что в 2018 году в Киеве планируют демонтировать 1600 МАФов
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24.02.2018 17:57
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У большинства МАФов в Киеве нет единой формы и эстетического вида,
отметил мэр столицы Виталий Кличко. Кличко: Как человек,
который путешествовал по миру, скажу, что МАФы найти в Вене,
Берлине, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке... Ну такого нет Фото: Кличко
– мер / Facebook "МАФы – проблема, которая есть в Киеве. Они
портят внешний вид нашего города, не предоставляют надлежащего
сервиса. МАФы – они только в Киеве есть. Как человек, который
путешествовал по миру, скажу, что МАФы найти в Вене, Берлине,
Лос-Анджелесе или Нью-Йорке... Ну такого нет. Более того, такого
количества", – сказал Кличко.Он отметил, что у большинства
МАФов в Киеве нет единой формы и эстетического вида."Большое
количество МАФов на сегодня – незаконные, следовательно мы
продолжаем их убирать. За прошлый год мы убрали более 1500 МАФов, в
этом году планируем 1600 МАФов убрать, у которых разрешения
закончились. Мы можем видеть большое число помещений на первых
этажах, где есть аренда, а рядом торгуют МАФы. Почему такая
конкуренция? Эти МАФы убивают бизнес, который есть на первых
этажах. Почему они не идут в помещения на первых этажах? Потому что
тогда они должны будут платить официально за жилищно-коммунальные
услуги, зарплаты, выплаты в бюджет города. МАФы находятся на
тротуарах, где и пройти нормально нельзя... У нас в этом году
большие планы – три района, где большое число МАФов
исчезнет", – сказал Кличко.Он также заявил, что киевские
власти будут постепенно убирать МАФы в подземных переходах.28
декабря 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял,
что около двух десятков людей создали целые сети МАФов в
Киеве и собирают с них неучтенную налог.
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