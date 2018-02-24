У большинства МАФов в Киеве нет единой формы и эстетического вида, отметил мэр столицы Виталий Кличко. Кличко: Как человек, который путешествовал по миру, скажу, что МАФы найти в Вене, Берлине, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке... Ну такого нет Фото: Кличко – мер / Facebook "МАФы – проблема, которая есть в Киеве. Они портят внешний вид нашего города, не предоставляют надлежащего сервиса. МАФы – они только в Киеве есть. Как человек, который путешествовал по миру, скажу, что МАФы найти в Вене, Берлине, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке... Ну такого нет. Более того, такого количества", – сказал Кличко.Он отметил, что у большинства МАФов в Киеве нет единой формы и эстетического вида."Большое количество МАФов на сегодня – незаконные, следовательно мы продолжаем их убирать. За прошлый год мы убрали более 1500 МАФов, в этом году планируем 1600 МАФов убрать, у которых разрешения закончились. Мы можем видеть большое число помещений на первых этажах, где есть аренда, а рядом торгуют МАФы. Почему такая конкуренция? Эти МАФы убивают бизнес, который есть на первых этажах. Почему они не идут в помещения на первых этажах? Потому что тогда они должны будут платить официально за жилищно-коммунальные услуги, зарплаты, выплаты в бюджет города. МАФы находятся на тротуарах, где и пройти нормально нельзя... У нас в этом году большие планы – три района, где большое число МАФов исчезнет", – сказал Кличко.Он также заявил, что киевские власти будут постепенно убирать МАФы в подземных переходах.28 декабря 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что около двух десятков людей создали целые сети МАФов в Киеве и собирают с них неучтенную налог. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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