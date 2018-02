Украина демонстрирует "поразительные темпы реформ", заявил президент Петр Порошенко. Порошенко рассказал о реформах в Украине Фото: EPA "Считаю, что 76 места в рейтинге Doing Business для нас недостаточно. И то, что будет сделано, – и закон о замене налога на прибыль на налог о выведенном капитале, и создание национального бюро финансовых расследований, которое уберет любое силовое давление на бизнес, и подписание закона, запрещающего "маски-шоу", и закон о приватизации, и новые шаги в телекоммуникационном процессе, включая завершение конкурса на 4G-связь, – все эти шаги, по моему глубокому убеждению, свидетельствуют, что мы решительно движемся вперед", – сказал Порошенко.По его словам, Украина демонстрирует "поразительные темпы реформ". https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1213524498781940/ 7 мая 2017 года Порошенко подписал закон, направленный на повышение Украины в рейтинге Doing Business.В 2016 году Украина занимала 80 место в рейтинге Doing Business, а в 2017-м поднялась на 76-е. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



