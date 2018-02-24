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Из Великобритании эмигрировало рекордное число граждан ЕС
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24.02.2018 18:21
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Из Великобритании в прошлом году выехало 130 тыс. граждан ЕС. В
Британию стало переезжать меньше граждан ЕС Фото: ЕРА За этот же
период около 220 тыс. граждан ЕС переехали жить в Британию, что на
47 тыс. меньше, чем в 2016 году.Итоговая разница между приезжими и
эмигрировавшими составила 90 тыс. Это наименьший показатель за пять
лет.Согласно данным статистики, сами британцы чаще эмигрируют, чем
возвращаются на родину. Статистика также свидетельствует, что
растет иммиграция из стран, не входящих в ЕС, следовательно
население Британии продолжает расти.Из-за пределов ЕС в Британию за
год приехало около 285 тыс. граждан, а уехало – 80 тыс.
Это дает чистый прирост населения в 205 тыс. человек, что является
наивысшим показателем за шесть лет.23 июня 2016 года в
Великобритании состоялся референдум о выходе из ЕС, во время
которого, 51,9% британцев проголосовало за выход страны из
сообщества.Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019
года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву).
Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что граждане стран
Европейского союза, которые проживают в Великобритании, после
Brexit смогут потерять часть своих прав.Мэй считает возможным
перенос даты выхода страны из Европейского союза "на
незначительный срок". Глава британского правительства
рассчитывает заключить торговое соглашение и оборонный пакт с
Брюсселем до Brexit.По данным издания BuzzFeed, анализ
британского правительства о влиянии Brexit на экономику страны
показал, что Соединенному Королевству будет хуже при любом
смоделированном сценарии.
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