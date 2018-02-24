Из Великобритании в прошлом году выехало 130 тыс. граждан ЕС. В Британию стало переезжать меньше граждан ЕС Фото: ЕРА За этот же период около 220 тыс. граждан ЕС переехали жить в Британию, что на 47 тыс. меньше, чем в 2016 году.Итоговая разница между приезжими и эмигрировавшими составила 90 тыс. Это наименьший показатель за пять лет.Согласно данным статистики, сами британцы чаще эмигрируют, чем возвращаются на родину. Статистика также свидетельствует, что растет иммиграция из стран, не входящих в ЕС, следовательно население Британии продолжает расти.Из-за пределов ЕС в Британию за год приехало около 285 тыс. граждан, а уехало – 80 тыс. Это дает чистый прирост населения в 205 тыс. человек, что является наивысшим показателем за шесть лет.23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум о выходе из ЕС, во время которого, 51,9% британцев проголосовало за выход страны из сообщества.Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву). Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что граждане стран Европейского союза, которые проживают в Великобритании, после Brexit смогут потерять часть своих прав.Мэй считает возможным перенос даты выхода страны из Европейского союза "на незначительный срок". Глава британского правительства рассчитывает заключить торговое соглашение и оборонный пакт с Брюсселем до Brexit.По данным издания BuzzFeed, анализ британского правительства о влиянии Brexit на экономику страны показал, что Соединенному Королевству будет хуже при любом смоделированном сценарии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки тыс великобритании граждан что году Теги: мир