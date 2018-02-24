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Свитолина выиграла турнир в Дубае
24.02.2018 18:45
Украинская теннистистка Элина Свитолина в финале турнира в Дубае победила россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:4, 6:0. Свитолина победила в Дубае Фото: EPA Украинка в финале победила россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:4, 6:0.Свитолина уже была победительницей турнира в Дубае в 2017 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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