Сводка Новостей
- Кличко заявил, что в Киеве планируют выделить 300 млн грн на модернизацию уличного освещения
- Порошенко: Считаю, что 76-го места в рейтинге Doing Business для нас недостаточно
- "Я пытаюсь скрыть эту лысину, как могу". Трамп пошутил о своей прическе и показал, как укладывает волосы. Видео
- Невзоров: Чем бесконечно интересен случай Серебрякова? Тем, что он взвыл, не побуждаемый никакими неприятностями
- Украина, Грузия и Молдова подпишут декларацию о региональной безопасности и перспективах евроинтеграции
|Свитолина выиграла турнир в Дубае
|24.02.2018 18:45
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