Атаман казачьего движения Калининградской области Евгений Лабудин сообщил, что тела убитых в Сирии российских наемников пока не выдают родным, чтобы не навредить имиджу кандидата в президенты Владимира Путина. Погибший в Сирии Владимир Логинов с семьей Фото: currenttime.tv 51-летний Логинов был сапером, прошел две военные кампании в Чечне, вступил в местное казачество, воевал против Украины на Донбассе, а в октябре 2017 года уехал в Сирию. О смерти наемника родные узнали 9 февраля, через полтора дня после разгрома авиацией США отряда "вагнеровцев" в Сирии."Мы так понимаем, что тела будут доставлены после выборов, чтобы не будоражить общественность и не повредить имидж действующей высшей власти, кандидата в президенты Владимира Путина. Это чудовищная ситуация", – рассказал атаман казачьего движения Калининградской области Евгений Лабудин.Гирчюте воспитывает двух малолетних дочерей. По ее словам, она получила подтверждение о смерти мужа 10 февраля. Она рассказала, что на войне в Украине муж заработал копейки и с ним до конца так и не расплатились. Однако, по словам супруги, деньги не были для Логинова главным мотивом, и он уже не мог не воевать."Мы жили как на вулкане всегда: уедет он или не уедет? Он всегда был готов уехать. Вот он человек был такой. Он живет именно там. Я вначале этого не понимала, была резко против, но только потом, когда он оказался в Сирии, я поняла. Им тяжело", – рассказала Гирчюте.Она добавила, что не знала, в составе какой ЧВК воевал в Сирии муж, однако недавно жене звонили "из Питера", из организации, которая была формальным нанимателем наемника, и предложили перевести зарплату по доверенности. О том, что Владимир предположительно погиб, звонивший, по словам жены, не знал.Бывшие коллеги наемника говорят, что Лабудин был "шикарным специалистом"."Я его знал как практика, довелось именно в 2014–15 годах. Если с ним на ротации стоишь, то спишь спокойно. Он знает: сюда ходим, а сюда не ходим, там все в растяжках", – рассказал коллега наемника Игорь Савкин.Наемник Дмитрий Мартюхин рассказал, что знал Логинова заочно по Донбассу."Я принимал участие с 2014 года на юго-востоке Украины в боевых действиях. С Владимиром мы были заочно знакомы. Случилась неприятность, я попал в плен, он принимал активное участие в операции по обмену", – пояснил он.8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе коалиции во главе с США в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада. По данным Bloomberg, погибло 200 человек. Источники CBS в Пентагоне сообщили, что в Сирии были убиты "российские наемники". Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что речь идет о бойцах ЧВК "Вагнер", которая действует на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.Бывший "министр обороны" террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что сообщения о потерях в Сирии постоянно меняются в сторону увеличения. "На данный момент точно ясно, что убитых и раненых – реально сотни. Несколько сотен. В остальном – разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно". Якобы – аж за 600 (644, если точнее, – и это только убитых)", – сказал он.Источник "Коммерсанта" заявил, что российские наемники из ЧВК "Вагнер" были обстреляны 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор силами международной коалиции во время наступления на нефтеперерабатывающий завод. По словам собеседника газеты, в операции участвовали около 600 наемников, при этом погибло 11 россиян.15 февраля спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что в Сирии в результате авиаудара международной коалиции во главе с США могли погибнуть пять граждан России. 20 февраля в МИД России заявили о погибших и нескольких десятках раненных граждан РФ в "недавнем военном столкновении" в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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