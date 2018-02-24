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Атаман казачьего движения Калининградской области Евгений Лабудин
сообщил, что тела убитых в Сирии российских наемников пока не
выдают родным, чтобы не навредить имиджу кандидата в президенты
Владимира Путина. Погибший в Сирии Владимир Логинов с семьей Фото:
currenttime.tv 51-летний Логинов был сапером, прошел две военные
кампании в Чечне, вступил в местное казачество, воевал против
Украины на Донбассе, а в октябре 2017 года уехал в Сирию. О смерти
наемника родные узнали 9 февраля, через полтора дня после разгрома
авиацией США отряда "вагнеровцев" в Сирии."Мы так понимаем, что
тела будут доставлены после выборов, чтобы не будоражить
общественность и не повредить имидж действующей высшей власти,
кандидата в президенты Владимира Путина. Это чудовищная
ситуация", – рассказал атаман казачьего движения
Калининградской области Евгений Лабудин.Гирчюте воспитывает двух
малолетних дочерей. По ее словам, она получила подтверждение о
смерти мужа 10 февраля. Она рассказала, что на войне в Украине муж
заработал копейки и с ним до конца так и не расплатились. Однако,
по словам супруги, деньги не были для Логинова главным мотивом, и
он уже не мог не воевать."Мы жили как на вулкане всегда: уедет он
или не уедет? Он всегда был готов уехать. Вот он человек был такой.
Он живет именно там. Я вначале этого не понимала, была резко
против, но только потом, когда он оказался в Сирии, я поняла. Им
тяжело", – рассказала Гирчюте.Она добавила, что не знала, в
составе какой ЧВК воевал в Сирии муж, однако недавно жене звонили
"из Питера", из организации, которая была формальным нанимателем
наемника, и предложили перевести зарплату по доверенности. О том,
что Владимир предположительно погиб, звонивший, по словам жены, не
знал.Бывшие коллеги наемника говорят, что Лабудин был "шикарным
специалистом"."Я его знал как практика, довелось именно в 2014–15
годах. Если с ним на ротации стоишь, то спишь спокойно. Он знает:
сюда ходим, а сюда не ходим, там все в растяжках", – рассказал
коллега наемника Игорь Савкин.Наемник Дмитрий Мартюхин рассказал,
что знал Логинова заочно по Донбассу."Я принимал участие с 2014
года на юго-востоке Украины в боевых действиях. С Владимиром мы
были заочно знакомы. Случилась неприятность, я попал в плен, он
принимал активное участие в операции по обмену", – пояснил
он.8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе
коалиции во главе с США в Сирии, жертвами которого стали около
100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада. По
данным Bloomberg, погибло 200
человек. Источники CBS в Пентагоне сообщили, что в
Сирии были убиты "российские наемники". Исследовательская группа
Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что речь идет о
бойцах ЧВК "Вагнер", которая действует на месторождениях
полезных ископаемых в долине Евфрата.Бывший "министр обороны"
террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил,
что сообщения о потерях в Сирии постоянно меняются в сторону
увеличения. "На данный момент точно ясно, что убитых и
раненых – реально сотни. Несколько сотен.
В остальном – разноголосица. Но последняя цифра ("не
окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно".
Якобы – аж за 600 (644, если точнее, – и это только
убитых)", – сказал он.Источник "Коммерсанта" заявил, что
российские наемники из ЧВК "Вагнер" были обстреляны 7 февраля
в сирийской провинции Дейр-эз-Зор силами международной
коалиции во время наступления
на нефтеперерабатывающий завод. По словам собеседника газеты,
в операции участвовали около 600 наемников, при этом погибло 11
россиян.15 февраля спикер министерства иностранных дел РФ Мария
Захарова сообщила, что в Сирии в результате авиаудара международной
коалиции во главе с США могли погибнуть пять граждан России.
20 февраля в МИД России заявили о погибших и нескольких
десятках раненных граждан РФ в "недавнем военном столкновении"
в Сирии.
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