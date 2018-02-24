В Киеве проходит финал национального отбора на "Евровидение 2018". Трансляция
24.02.2018 19:01
В Киеве начался конец украинского национального отбора на песенный
конкурс "Евровидение 2018". За право представлять Украину будут
бороться шесть участников, которые определились по результатам двух
полуфиналов 10 и 17 февраля. Это KADNAY с песней "Beat of the
Universe", Tayanna с песней "Леля", The Erised с песней "Heroes",
Laud с композицией "Waiting", Vilna с песней "Forest song" и
Melovin с песней "Under the Ladder". Трансляцию ведут каналы СТБ и
UA: Перший. | Сегодня определится участник "Евровидения
2018" от Украины Фото: EPA "Евровидение 2018" пройдет в
столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина
попала во второй полуфинал.видео
Видео: UA:Перший / YouTube