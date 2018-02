В Киеве начался конец украинского национального отбора на песенный конкурс "Евровидение 2018". За право представлять Украину будут бороться шесть участников, которые определились по результатам двух полуфиналов 10 и 17 февраля. Это KADNAY с песней "Beat of the Universe", Tayanna с песней "Леля", The Erised с песней "Heroes", Laud с композицией "Waiting", Vilna с песней "Forest song" и Melovin с песней "Under the Ladder". Трансляцию ведут каналы СТБ и UA: Перший. | Сегодня определится участник "Евровидения 2018" от Украины Фото: EPA "Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.видео Видео: UA:Перший / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



