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Украина, Грузия и Молдова подпишут декларацию о региональной безопасности и перспективах евроинтеграции
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24.02.2018 19:09
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Во время межпарламентской конференции в Кишиневе представители
Молдовы, Украины и Грузии обсудят вопросы региональной
безопасности, энергетической инфраструктуры и углубления
евроитеграционных процессов, сказал спикер парламента Молдовы
Андриан Канду. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Канду рассказал о межпарламентской конференции Украины, Молдовы и
Грузии Фото: parlament.md "Прежде только, мы обсудим нынешнюю
ситуацию в регионе, представим варианты урегулирования существующих
проблем для дальнейшей синхронизации действий государств региона, в
частности, Молдовы, Грузии и Украины, с целью противодействия
региональным вызовам безопасности. Обсудим также вопросы обороны,
реализации проектов, связанных с развитием энергетической
инфраструктуры, внедрения реформ и углубления процессов европейской
интеграции наших стран", – рассказал Канду.Во время
конференции Украина, Молдова и Грузия должны подписать декларацию о
региональной безопасности и перспективах евроинтеграции
стран."Укринформ" отмечает, что в мероприятии примут участие
представители Европарламента, Конгресса США, НАТО, Евразийского
центра Атлантического совета, а также международные эксперты и
политологи.
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