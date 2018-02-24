Во время межпарламентской конференции в Кишиневе представители Молдовы, Украины и Грузии обсудят вопросы региональной безопасности, энергетической инфраструктуры и углубления евроитеграционных процессов, сказал спикер парламента Молдовы Андриан Канду. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Канду рассказал о межпарламентской конференции Украины, Молдовы и Грузии Фото: parlament.md "Прежде только, мы обсудим нынешнюю ситуацию в регионе, представим варианты урегулирования существующих проблем для дальнейшей синхронизации действий государств региона, в частности, Молдовы, Грузии и Украины, с целью противодействия региональным вызовам безопасности. Обсудим также вопросы обороны, реализации проектов, связанных с развитием энергетической инфраструктуры, внедрения реформ и углубления процессов европейской интеграции наших стран", – рассказал Канду.Во время конференции Украина, Молдова и Грузия должны подписать декларацию о региональной безопасности и перспективах евроинтеграции стран."Укринформ" отмечает, что в мероприятии примут участие представители Европарламента, Конгресса США, НАТО, Евразийского центра Атлантического совета, а также международные эксперты и политологи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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