Актер Алексей Серебряков раскритиковал российскую действительность без личных причин, а другие деятели культуры делают это только в случае персональных неприятностей, отметил российский публицист Александр Невзоров. | Невзоров: Деятели культуры подобострастно воют на черную луну Путина Скриншот: Alexander Nevzorov / YouTube "Чем вечно интересен случай Серебрякова? Тем, что он взвыл, не побуждаемый никакими неприятностями. Ведь понятно, что все эти деятели культуры, которые сейчас так подобострастно воют на черную луну Путина. Что они все, как только у них что-то припечет, они будут кричать страшнее любого Серебрякова. Тот же Михалков позабудет и державность, и Русь, и любовь власти", – рассказал он.Публицист подчеркнул, что такая ситуация возможна, только в случае персональных проблем у чиновников или деятелей культуры."Все эти лизоблюды, все эти смешные плагиаторы из думы, они будут кричать еще громче. Но только в том случае, если неприятность случится персонально с ними, какая-нибудь. А Серебряков это сделал без всяких внешних раздражителей. Без всяких личных причин", – подытожил он.ВИДЕО В интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном 20 февраля, Серебяков назвал хамство национальной идеей России."До сих пор ни знание, ни догадливость, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, дерзость и хамство", – сказал он.В ответ в РФ предложили лишить его гражданства.Серебряков в начале 2012 года эмигрировал вместе с семьей в Канаду. Актер объяснил такой шаг неблагоприятной социальной обстановкой в России – ростом агрессии и нетерпимости в обществе и несоблюдением властями гражданских прав населения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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