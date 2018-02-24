Президент США Дональд Трамп, выступая 23 февраля на ежегодном съезде консервативных активистов, пошутил по поводу своей прически. Видео опубликовал на YouTube канал CNN. Сначала Трамп посмотрел на экраны, транслирующие его выступление, и сказал, что ему нравится, как говорит "этот парень". Затем он добавил: "Я пытаюсь, как только могу, скрыть эту лысину, ребята. Я работаю над этим изо всех сил. Она не выглядит так уж плохо" и обернулся, чтобы показать, как он зачесывает волосы, чтобы скрыть проплешины. В зале при этом были слышны аплодисменты. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Трамп рассказал о своей прическе Фото: EPA 5 февраля в сети опубликовали видео, где видно, как ветер развеял волосы Трампа, показав проплешины на затылке. В книге американского журналиста Майкла Вуллфа, которая вышла 5 февраля, говорилось, что необычная прическа Трампа является результатом процедуры по пересадке волос. По словам Вулффа, дочь главы Белого дома Иванка Трамп часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса.видео Видео: CNN / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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