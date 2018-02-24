Сводка Новостей
- Кличко заявил, что в Киеве планируют выделить 300 млн грн на модернизацию уличного освещения
- Порошенко: Считаю, что 76-го места в рейтинге Doing Business для нас недостаточно
- "Я пытаюсь скрыть эту лысину, как могу". Трамп пошутил о своей прическе и показал, как укладывает волосы. Видео
- Невзоров: Чем бесконечно интересен случай Серебрякова? Тем, что он взвыл, не побуждаемый никакими неприятностями
- Украина, Грузия и Молдова подпишут декларацию о региональной безопасности и перспективах евроинтеграции
|Порошенко: Считаю, что 76-го места в рейтинге Doing Business для нас недостаточно
|24.02.2018 19:33
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https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1213524498781940/
7 мая 2017 года Порошенко подписал закон, направленный на повышение Украины в рейтинге Doing Business.В 2016 году Украина занимала 80 место в рейтинге Doing Business, а в 2017-м поднялась на 76-е.
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