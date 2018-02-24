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Кличко заявил, что в Киеве планируют выделить 300 млн грн на модернизацию уличного освещения
24.02.2018 19:49
Новое освещение даст возможность сделать улицы Киева более безопасными, отметил мэр столицы Виталий Кличко. Кличко рассказал о модернизации уличного освещения Фото: Виталий Кличко / Facebook Он отметил, что каждый год Киев тратит на внешнее освещение 120 млн грн. По словам мэра, новое освещение даст возможность сделать улицы безопаснее."Наша задача – заменить все освещение в Киеве. Мы сможем экономить 30–40 млн грн на электроэнергии ежегодно", – сказал Кличко.

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