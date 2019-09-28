Сводка Новостей
- Волкер слился: скоро вывернет на суд общественности всю гниль американской и украинской политики
- Сын Байдена не нарушал законы Украины. Луценко
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- Дальше сами: разговор между Зеленским и Трампом – это политический удар по Европе. Süddeutsche Zeitung
|Волкер слился: скоро вывернет на суд общественности всю гниль американской и украинской политики
|28.09.2019 08:24
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Спецпредставитель США по Украине в пятницу подал в отставку, сообщают американские СМИ в субботу со ссылкой на источники.
По их информации, в пятницу Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.
Издание The Daily Beast отмечает, что такое развитие событий произошло на фоне скандала вокруг летнего телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Американские демократы считают, что Трамп оказывал давление на Киев, чтобы добиваться расследования в отношении сына своего политического соперника - Джо Байдена.
По сообщению американских СМИ, Волкер мог быть задействован в обсуждении дела сына Байдена с украинскими официальными лицами.
Он фигурирует в числе сотрудников госдепа, информацию о которых запросили члены палаты представителей, расследующие "украинское дело".
Уход Волкера может, как минимум временно, ослабить давление американских "ястребов" на украинские власти по вопросу торможения политической части Минских соглашений.
Теоретически это открывает перспективы к старту процесса политического урегулирования на Донбассе через реализацию формулы Штайнмайера.
Если на то, конечно, будет воля и желание Владимира Зеленского и его команды.