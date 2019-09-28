Спецпредставитель США по Украине в пятницу подал в отставку, сообщают американские СМИ в субботу со ссылкой на источники.

По их информации, в пятницу Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

Издание The Daily Beast отмечает, что такое развитие событий произошло на фоне скандала вокруг летнего телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Американские демократы считают, что Трамп оказывал давление на Киев, чтобы добиваться расследования в отношении сына своего политического соперника - Джо Байдена.

По сообщению американских СМИ, Волкер мог быть задействован в обсуждении дела сына Байдена с украинскими официальными лицами.

Он фигурирует в числе сотрудников госдепа, информацию о которых запросили члены палаты представителей, расследующие "украинское дело".

СМС было отправлено за шесть дней до звонка Трампа Зеленскому.

Руди Джулиани также грозится предоставить видео, свидетельства и документы о вмешательстве Украины в американские выборы в 2016 году.

"Именно этот делец, вместо того, чтобы заниматься Донбассом, организовал встречу между личным адвокатом президента США Руди Джулиани и советником Зеленского. Теперь Волкер будет допрошен в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампу. Волкер - первая, но далеко не последняя жертва скандала Байденгейта, который быстро набирает обороты и скоро вывернет на суд общественности всю гниль американской и украинской политики. Демократы потом еще горько пожалеют, что решились на импичмент Трампу. Именно они и окажутся главными проигравшими в этом деле. Украина - это страна, которая манит многих американцев сюда возможностью сделать большие и быстрые деньги, причем без уплаты налогов. Но для некоторых авантюристов, вроде Манафорта, иллюзия что в Украине можно безнаказанно творить все что угодно, может потом неожиданно выйти боком. Джо Байден тоже уже это понял. Попытка демократов организовать импичмент Трампу, чтобы "отмыть" своего Байдена, только усугубит его ситуацию. США погружаются в глубокий и перманентный политический кризис, в котором они будут жить до самого своего угасания, как мировой гегемон." - Заявил политический аналитик Андрей Головачев.

Уход Волкера может, как минимум временно, ослабить давление американских "ястребов" на украинские власти по вопросу торможения политической части Минских соглашений.

Теоретически это открывает перспективы к старту процесса политического урегулирования на Донбассе через реализацию формулы Штайнмайера.

Если на то, конечно, будет воля и желание Владимира Зеленского и его команды.

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