Восстановление связи на оккупированной части Донецка обсуждать 28 февраля во время заседания трехсторонней контактной группы

Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан.

Она добавила, что восстановление связи на оккупированной части Донецка обсуждать 28 февраля во время заседания трехсторонней контактной группы.

"Только что сообщили, что Луганск снова в эфире. А 28 февраля идем в Минск на заседание трьохсторонньои контактной группы. На повестке дня обсуждение ситуации со связью в Донецке. Такие новости сегодня", - рассказала Рубан.

Напомним, проблемы со связью в ОРДЛО возникли еще 11 января. Впоследствии компания "Vodafone Украина" возобновила связь на неподконтрольной территории Луганска и области.

Однако 22 февраля из-за обрыва волоконно-оптической линии на оккупированной части Луганской области снова исчезла мобильная связь оператора "Vodafone-Украина".