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"Vodafone Украины" возобновил связь в неподконтрольному Луганске
25.02.2018 01:00
"Vodafone Украины" возобновил связь в неподконтрольному Луганске
Восстановление связи на оккупированной части Донецка обсуждать 28 февраля во время заседания трехсторонней контактной группы
Оператор мобильной связи «Vodafone Украины» заявил о восстановлении связи в неподконтрольному Украины Луганске.
"Vodafone Украины" возобновил связь в неподконтрольному Луганске Фото: afp.com
Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан.
 
Она добавила, что восстановление связи на оккупированной части Донецка обсуждать 28 февраля во время заседания трехсторонней контактной группы.
 
"Только что сообщили, что Луганск снова в эфире. А 28 февраля идем в Минск на заседание трьохсторонньои контактной группы. На повестке дня обсуждение ситуации со связью в Донецке. Такие новости сегодня", - рассказала Рубан.
 
Напомним, проблемы со связью в ОРДЛО возникли еще 11 января. Впоследствии компания "Vodafone Украина" возобновила связь на неподконтрольной территории Луганска и области.
 
Однако 22 февраля из-за обрыва волоконно-оптической линии на оккупированной части Луганской области снова исчезла мобильная связь оператора "Vodafone-Украина".
  • "Vodafone-Украина" заявил о восстановлении мобильной связи в Луганске

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