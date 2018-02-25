Российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что узнает, если власть президента и мэрия Москвы решили втемную использовать кандидата в президенты Ксению Собчак в вопросе установки памятной таблички оппозиционеру Борису Немцову. Слава Рабинович: Если есть сговор, он может быть между АП и мэрией, используя Собчак как марионетку Фото: Slava Rabinovich / Facebook "Собрание необходимо для того, чтобы получить согласие жильцов нашего дома на установку мемориальной таблички Борису Немцову... Некоторые конспирологи говорят о возможном сговоре между администрацией президента, мэрией и журналисткой Ксенией Собчак, которая инициировала (очередное, N-ное по счету) ходатайство в мэрию и которое почему-то сработало", – написал он.Блогер отметил, что три года власти отказывали всем просителям, в числе которых прежний премьер-министр РФ Михаил Касьянов, деятели искусств и культуры, в установке мемориальной таблички. А кандидату в президенты Собчак пошли навстречу."Если и есть какой-то сговор, то он может быть между администрацией президента и мэрией, используя Ксению Собчак в качестве марионетки, причем она может сама об этом не догадываться", – рассказал он.Рабинович пояснил, что памятную табличку Немцову разрешат установить, если общее собрание жильцов поддержит это решение."На поверхности – правильная юридическая формулировка... Ксения ходатайствует, мэрия, с указания администрации президента, подмахивает, но при этом власть президента и мэрия сговариваются: сделать пару-тройку звонков председателю ТСЖ нашего дома, членам правления ТСЖ нашего дома и еще кому-нибудь в нашем доме и "настоятельно порекомендовать", чтобы общее собрание жильцов это заветировало", – написал блогер.Он отметил, что в этом случае власть президента и мэрия могут сказать, что пошли навстречу общественности, однако жильцы дома не хотят видеть на нем памятной таблички Немцову."Так вот, я хочу прямо тут заявить, прямо для администрации президента и мэрии: любое незаконное давление на жильцов нашего дома извне по этому вопросу станет известно мне сразу и сразу. И я в этом случае сразу же предам это огласке", – подчеркнул Рабинович. https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1690346967693277 Немцов был застрелен в районе московского Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года. В сентябре 2016 года власти Москвы, ссылаясь на действующее законодательство, отказались устанавливать памятную доску на месте убийства политика. На месте гибели Немцова был организован мемориал памяти, который часто разорялся властями. В связи с этим активисты установили на мосту дежурство.7 сентября 2017 года по инициативе муниципального депутата района Замоскворечье Сергея Маркова на доме Немцова на улице Малая Ордынка в Москве установили памятную доску. В московской мэрии назвали установку мемориальной доски незаконной.Активисты националистического движения SERB сняли доску и отнесли ее в управление внутренних дел по Центральному административному округу. Сторонники Немцова заявили о намерении вернуть табличку на прежнее место.22 февраля 2018 года мэрия Москвы поддержала установку памятной доски Немцову на доме №3 на Малой Ордынке. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с предложением увековечить память Немцова в правительство Москвы обратилась Собчак. Памятная доска будет установлена на деньги общественности при условии согласования с жителями дома, в котором проживал убитый политик. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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