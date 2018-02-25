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|Слава Рабинович: Любое давление на жильцов по вопросу памятной доски Немцову станет известно мне моментально
|25.02.2018 01:05
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https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1690346967693277
Немцов был застрелен в районе московского Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года. В сентябре 2016 года власти Москвы, ссылаясь на действующее законодательство, отказались устанавливать памятную доску на месте убийства политика. На месте гибели Немцова был организован мемориал памяти, который часто разорялся властями. В связи с этим активисты установили на мосту дежурство.7 сентября 2017 года по инициативе муниципального депутата района Замоскворечье Сергея Маркова на доме Немцова на улице Малая Ордынка в Москве установили памятную доску. В московской мэрии назвали установку мемориальной доски незаконной.Активисты националистического движения SERB сняли доску и отнесли ее в управление внутренних дел по Центральному административному округу. Сторонники Немцова заявили о намерении вернуть табличку на прежнее место.22 февраля 2018 года мэрия Москвы поддержала установку памятной доски Немцову на доме №3 на Малой Ордынке. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с предложением увековечить память Немцова в правительство Москвы обратилась Собчак. Памятная доска будет установлена на деньги общественности при условии согласования с жителями дома, в котором проживал убитый политик.
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