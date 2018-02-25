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Свитолина выиграла турнир в Дубае - ВИДЕО
25.02.2018 01:08
Свитолина выиграла турнир в Дубае - ВИДЕО
В финале первая ракетка Украины обыграла россиянку Дарью Касаткину
Украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира серии WTA в Дубае.
Свитолина выиграла турнир в Дубае - ВИДЕО Фото: tennis365.com
В финале турнира в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом 2,6 млн долларов первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла двадцать четвёртого ракетку мира россиянку Дарью Касаткину 6:4, 6:0.
 
Это второй титул украинском в этом сезоне и одиннадцатый за карьеру.

Свитолина сохранит четвертое место в рейтинге WTA и поднимется на четвертое место в чемпионской гонке.
 
В 2017 году Элина Свитолина также выиграла турнир в Дубае.
 
Напомним, в четвертьфинале Элина победила Наоми Осаку из Японии, а в полуфинале украинка в двух сетах сломила сопротивление немки Анжелик Кербер.

 

  • Свитолина вышла в полуфинал на турнире в Дубае
  • Свитолина второй раз подряд сыграет в финале Dubai Tennis Championships
  • Элина Свитолина выиграла турнир Dubai Tennis Championships

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