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|Свитолина выиграла турнир в Дубае - ВИДЕО
|25.02.2018 01:08
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В финале первая ракетка Украины обыграла россиянку Дарью КасаткинуУкраинка Элина Свитолина стала победительницей турнира серии WTA в Дубае.
Фото: tennis365.com
В финале турнира в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом 2,6 млн долларов первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла двадцать четвёртого ракетку мира россиянку Дарью Касаткину 6:4, 6:0.
Это второй титул украинском в этом сезоне и одиннадцатый за карьеру.
Свитолина сохранит четвертое место в рейтинге WTA и поднимется на четвертое место в чемпионской гонке.
В 2017 году Элина Свитолина также выиграла турнир в Дубае.
Напомним, в четвертьфинале Элина победила Наоми Осаку из Японии, а в полуфинале украинка в двух сетах сломила сопротивление немки Анжелик Кербер.
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