В финале турнира в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом 2,6 млн долларов первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла двадцать четвёртого ракетку мира россиянку Дарью Касаткину 6:4, 6:0.

Это второй титул украинском в этом сезоне и одиннадцатый за карьеру.

Свитолина сохранит четвертое место в рейтинге WTA и поднимется на четвертое место в чемпионской гонке.

В 2017 году Элина Свитолина также выиграла турнир в Дубае.

Напомним, в четвертьфинале Элина победила Наоми Осаку из Японии, а в полуфинале украинка в двух сетах сломила сопротивление немки Анжелик Кербер.