Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, режиссера Владимир Бортко заявил, что актера Алексея Серебрякова за его высказывания перестанут приглашать на роли в российских фильмах. Бортко: Самая главная национальная идея России – это любить свою многострадальную родину Фото: filmz.ru "После этого заявления ему сниматься в России придется меньше. Не потому, что будет разнарядка. Вот я бы, например, подумал бы приглашать или нет его после этих заявлений, хотя знаток он хороший", – отметил режиссер.Бортко назвал высказывания Серебрякова о России подлостью."Я знаю этого человека, он снимался у меня в совершенно замечательном патриотическом фильме "Афганский излом", он снимался у меня в фильме "Бандитский Петербург" и я очень был доволен работой с ним. Но тогда он ничего подобного не высказывал. Более того, он был явный патриот. Что с ним произошло в последнее время, не знаю. Кто его обидел, не знаю", – подчеркнул он.Режиссер добавил, что высказывание актера говорит "о глупости и подлости"."Самая главная национальная идея России – это любить свою многострадальную родину, которая выдерживала столько, сколько не выдерживал ни один народ на свете. Может быть, мы не самый приятный народ в общении, но в том, что мы храним себя, своих детей и свою родину, есть большая наша заслуга – тех, кто жили до нас, тех, кто живет сейчас, и тех, кто будет жить после. Если знаток Серебряков не хочет принимать в этом участие, барабан ему в руки и пускай живет в Канаде", – подытожил он.В интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном 20 февраля, Серебяков назвал хамство национальной идеей России."До сих пор ни знание, ни догадливость, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, дерзость и хамство", – сказал он.В ответ в РФ предложили лишить его гражданства.Серебряков в начале 2012 года эмигрировал вместе с семьей в Канаду. Актер объяснил такой шаг неблагоприятной социальной обстановкой в России – ростом агрессии и нетерпимости в обществе и несоблюдением властями гражданских прав населения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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