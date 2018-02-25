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|Трамп приравнял иммигрантов в пригреть на груди змеи
|25.02.2018 01:16
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Президент США считает, что в страну должны приезжать только те люди, которые способны ему помочьНа ежегодной конференции консерваторов в Вашингтоне президент США Дональд Трамп приравнял иммигрантов, прибывающих в Штаты, с пригреть на груди змеей.
Фото: ap.org
Текст выступления американского президента опубликован на сайте Белого дома.
Трамп рассказал историю о женщине, которая спасла найденную на улице замерзшую змею, а та ее укусила. Президент США считает, что эту историю следует воспринимать в контексте иммиграции.
"Подумайте об этом с точки зрения иммиграции. ... Это то, что мы делаем с нашей страной, люди. Мы впускаем людей, и это грозит немалыми неприятностями. Все только ухудшается. Но мы даем вам защиту как никогда раньше. Наша правоохранительная система работает лучше, чем когда-либо прежде. И мы любим нашу страну. И мы будем заботиться о нашей стране. Ладно? мы собираемся позаботиться о нашей стране", - провозгласил Трамп.
Он также считает, что в США должны приезжать люди, которые способны помочь стране.
"Я хочу тех людей, которые могут приехать и работать, и работать трудно. Даже если это предусматривает учебный период - это не страшно", - заявил Трамп.
"Я хочу и все мы хотим допускать людей, которые имеют навыки, которые могут финансово поддерживать себя, тех, кто может внести свой вклад в нашу экономику, кто будет любить наших людей и кто будет разделять наши ценности, кто будет любить нашу страну", - сказал президент США.
Напомним, президент США Дональд Трамп занял последнее место из 320 возможных в ежегодном историческом рейтинге президентов США.
Около 40% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США, считая его заслугой прежде только успехи в сфере экономики.
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