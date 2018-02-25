Президент США считает, что в страну должны приезжать только те люди, которые способны ему помочь

Текст выступления американского президента опубликован на сайте Белого дома.

Трамп рассказал историю о женщине, которая спасла найденную на улице замерзшую змею, а та ее укусила. Президент США считает, что эту историю следует воспринимать в контексте иммиграции.

"Подумайте об этом с точки зрения иммиграции. ... Это то, что мы делаем с нашей страной, люди. Мы впускаем людей, и это грозит немалыми неприятностями. Все только ухудшается. Но мы даем вам защиту как никогда раньше. Наша правоохранительная система работает лучше, чем когда-либо прежде. И мы любим нашу страну. И мы будем заботиться о нашей стране. Ладно? мы собираемся позаботиться о нашей стране", - провозгласил Трамп.

Он также считает, что в США должны приезжать люди, которые способны помочь стране.

"Я хочу тех людей, которые могут приехать и работать, и работать трудно. Даже если это предусматривает учебный период - это не страшно", - заявил Трамп.

"Я хочу и все мы хотим допускать людей, которые имеют навыки, которые могут финансово поддерживать себя, тех, кто может внести свой вклад в нашу экономику, кто будет любить наших людей и кто будет разделять наши ценности, кто будет любить нашу страну", - сказал президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп занял последнее место из 320 возможных в ежегодном историческом рейтинге президентов США.

Около 40% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США, считая его заслугой прежде только успехи в сфере экономики.