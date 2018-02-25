В полиции Донецкой области сообщили, что задержали женщину,
торговавшую крупными партиями опасного наркотика из оккупированной
Макеевки. Полиция задержала наркоторговку при передаче партии
амфетамина Фото: police.dn.ua "В сентябре прошлого года
оперативникам поступила информация о том, что на украинскую
территорию с временно оккупированной Макеевки поступает амфетамин,
преимущественно почтовыми отправлениями... Выяснилось, что
поставкой занималась жительница 1982 года рождения", –
рассказали в полиции.Торговка наркотиками искала клиентов в
интернете. Она знакомилась с потенциальными покупателями и
предлагала им запрещенный товар, после чего отправляла заказы по
адресам их проживания. Из рук в руки подозреваемая передавала
наркотики только в исключительных случаях."Во время очередной такой
передачи наркоторговку задержали. Сейчас подозреваемая сотрудничать
с правоохранителями отказывается. Несмотря на это, обыски и другие
неотложные оперативные и следственные мероприятия
продолжаются", – заявили в Нацполиции.Открыто уголовное
производство по ч. 2 ст. 307 "сбыт наркотических средств в крупных
размерах" Уголовного кодекса Украины.
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