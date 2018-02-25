В полиции Донецкой области сообщили, что задержали женщину, торговавшую крупными партиями опасного наркотика из оккупированной Макеевки. Полиция задержала наркоторговку при передаче партии амфетамина Фото: police.dn.ua "В сентябре прошлого года оперативникам поступила информация о том, что на украинскую территорию с временно оккупированной Макеевки поступает амфетамин, преимущественно почтовыми отправлениями... Выяснилось, что поставкой занималась жительница 1982 года рождения", – рассказали в полиции.Торговка наркотиками искала клиентов в интернете. Она знакомилась с потенциальными покупателями и предлагала им запрещенный товар, после чего отправляла заказы по адресам их проживания. Из рук в руки подозреваемая передавала наркотики только в исключительных случаях."Во время очередной такой передачи наркоторговку задержали. Сейчас подозреваемая сотрудничать с правоохранителями отказывается. Несмотря на это, обыски и другие неотложные оперативные и следственные мероприятия продолжаются", – заявили в Нацполиции.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 "сбыт наркотических средств в крупных размерах" Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки полиции макеевки наркоторговку оккупированной задержали Теги: происшествия