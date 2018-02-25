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|Сторонники Саакашвили приехали с протестом к дому Луценко - ВИДЕО
|25.02.2018 01:24
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Они требовали освободить Севериона ДангадзеСторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области пришли под здание генерального прокурора Украины Юрия Луценко и объявили бессрочный пикет.
Фото: facebook.com
Поводом для выражения протеста стали не события вокруг их лидера - люди требовали освободить соратника Саакашвили Севериона Дангадзе, пишет "112 Украина".
После завершения митинга у дома Луценко разбили палатку и объявили бессрочную акцию протеста.
Руководителя Киевского областного отделения партии "Движение новых сил" Севериона Дангадзе арестовали в декабре прошлого года по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с организованным преступным группировкам. В частности, в прокуратуре считают, что организованные Саакашвили протесты под зданием Верховной Рады было осуществлено соратниками экс-президента Виктора Януковича. Эти выводы были сделаны на основе полученного аудиозаписи переговоров Дангадзе с доверенным лицом Курченко.
Напомним, квалификационно-дисциплинарная комиссия (КДК) прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко после представления дисциплинарной жалобы лидера партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, поступившей 14 декабря 2017.
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