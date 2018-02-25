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|Российский ЦИК отреагировала на ноту протеста Киева по выборам в Крыму
|25.02.2018 01:32
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Выборы не собираются отменятьВ Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заявили, что несмотря на протест Украине выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
Фото: polymedia.ru
Несмотря на заявления Украины, "Россия обеспечит своим гражданам право голосовать, в этом не стоит даже сомневаться", заявил "РИА Новости" заместитель председателя российского Центризбиркома Николай Булаев.
"Мы это уже проходили на выборах в Госдуму. Голосование состоялось, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме. Поэтому уверен, что и сейчас в Крыму и Севастополе только состоится в штатном режиме, люди придут и проголосуют за того, за кого они считают нужным", - добавил заместитель председателя ЦИК РФ.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи проведением выборов президента России на территории аннексированного Крыму.
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