Выборы не собираются отменять

Несмотря на заявления Украины, "Россия обеспечит своим гражданам право голосовать, в этом не стоит даже сомневаться", заявил "РИА Новости" заместитель председателя российского Центризбиркома Николай Булаев.

"Мы это уже проходили на выборах в Госдуму. Голосование состоялось, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме. Поэтому уверен, что и сейчас в Крыму и Севастополе только состоится в штатном режиме, люди придут и проголосуют за того, за кого они считают нужным", - добавил заместитель председателя ЦИК РФ.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи проведением выборов президента России на территории аннексированного Крыму.