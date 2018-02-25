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CAS дисквалифицировал российскую спортсменку с Олимпиады из-за допинга
25.02.2018 01:39
CAS дисквалифицировал российскую спортсменку с Олимпиады из-за допинга
В пробе бобслеистки Сергеевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Пхенчхан.
CAS дисквалифицировал российскую спортсменку с Олимпиады из-за допинга Фото: sport.rambler.ru
Сергеева отстранена от соревнований, а ее результат на Олимпийских играх-2018 аннулированы, сообщает официальный сайт CAS. По спортсменкой остается право добиваться отмены или сокращения дисквалификации.
 
Проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, показала наличие в организме запрещенного вещества триметазидина. Спортсменка согласилась с обвинением и отказалась от открытия пробы В. Сергеева выступала в соревнованиях двоек, где заняла 12-е место.
 
Дальнейшие расследования дела со стороны CAS Международной федерации бобслея и скелетона возобновятся уже после Олимпиады.
 
Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 22 февраля принял решение лишить команду олимпийских атлетов России бронзовой награды Пхенчхан, полученного ранее керлингистов Александром Крушельницким и Анастасией Брызгалов.
 
Причиной стало обнаружение мельдонию в допинг-пробах российского спортсмена. Теперь "бронзу" получат норвежские керлингисты.
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