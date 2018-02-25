В пробе бобслеистки Сергеевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин

Сергеева отстранена от соревнований, а ее результат на Олимпийских играх-2018 аннулированы, сообщает официальный сайт CAS. По спортсменкой остается право добиваться отмены или сокращения дисквалификации.

Проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, показала наличие в организме запрещенного вещества триметазидина. Спортсменка согласилась с обвинением и отказалась от открытия пробы В. Сергеева выступала в соревнованиях двоек, где заняла 12-е место.

Дальнейшие расследования дела со стороны CAS Международной федерации бобслея и скелетона возобновятся уже после Олимпиады.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 22 февраля принял решение лишить команду олимпийских атлетов России бронзовой награды Пхенчхан, полученного ранее керлингистов Александром Крушельницким и Анастасией Брызгалов.

Причиной стало обнаружение мельдонию в допинг-пробах российского спортсмена. Теперь "бронзу" получат норвежские керлингисты.