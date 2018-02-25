Российский писатель Борис Акунин заявил, что россияне и украинцы последние 25 лет живут в разных условиях и больше не являются одним народом. Акунин: Люди – это такие лягушки, которые зависят от температуры окружающей среды: очень быстро меняются Фото: EPA "Один народ или не один народ зависит от времени, от условий, в которых живут люди. Люди – это такие лягушки, которые зависят от температуры окружающей среды: очень быстро меняются. Если я вам сейчас скажу, что северокорейцы и южнокорейцы – один народ, вы очень удивитесь, потому что за 70 лет раздельной жизни, они стали очень сильно отличаться друг от друга ментально, культурно, как угодно. Если мы возьмем россиян и украинцев, то, в общем, уже довольно давно – четверть века мы живем в совершенно разных условиях", – отметил писатель.Акунин подчеркнул ,что за последние четыре года условия жизни украинцев и россиян "стали уже совсем разные"."Во времена, когда так убыстряются времена, в которые мы сейчас живем, эти смешные в историческом масштабе строки выглядят очень серьезно. Вы вспомните на нашей жизни, как мы жили с вами 25 лет назад. Это был другой мир. Мы были другими... 25 лет назад это был советский народ", – пояснил он.Писатель отметил, что за это время сменилось поколение."Украинцы точно отличаются сейчас от современных россиян, я уж не говорю про каких-нибудь эстонцев или грузин, например. Вот Грузия… Это поразительно. Я, на самом деле, первый раз был в Грузии… в прошлом году... И меня поразило, до какой степени изменился народ за это короткое время, особенно молодые люди", – подытожил Акунин.24 августа 2017 года Украина отметила 26-ю годовщину независимости. В этот день в 1991 году Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении независимости Украины.В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют РФ во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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