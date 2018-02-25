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Акунин: Один народ, или нет - зависит от условий жизни людей. Украинцы точно отличаются от современных россиян
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25.02.2018 02:16
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Российский писатель Борис Акунин заявил, что россияне и украинцы
последние 25 лет живут в разных условиях и больше не являются одним
народом. Акунин: Люди – это такие лягушки, которые зависят
от температуры окружающей среды: очень быстро меняются Фото:
EPA "Один народ или не один народ зависит от времени,
от условий, в которых живут люди. Люди – это такие
лягушки, которые зависят от температуры окружающей среды:
очень быстро меняются. Если я вам сейчас скажу, что
северокорейцы и южнокорейцы – один народ, вы очень
удивитесь, потому что за 70 лет раздельной жизни, они стали
очень сильно отличаться друг от друга ментально, культурно,
как угодно. Если мы возьмем россиян и украинцев, то,
в общем, уже довольно давно – четверть века мы живем
в совершенно разных условиях", – отметил писатель.Акунин
подчеркнул ,что за последние четыре года условия жизни
украинцев и россиян "стали уже совсем разные"."Во времена,
когда так убыстряются времена, в которые мы сейчас живем,
эти смешные в историческом масштабе строки выглядят очень
серьезно. Вы вспомните на нашей жизни, как мы жили
с вами 25 лет назад. Это был другой мир. Мы были
другими... 25 лет назад это был советский народ", – пояснил
он.Писатель отметил, что за это время сменилось
поколение."Украинцы точно отличаются сейчас от современных
россиян, я уж не говорю про каких-нибудь эстонцев или
грузин, например. Вот Грузия… Это поразительно. Я, на самом
деле, первый раз был в Грузии… в прошлом году...
И меня поразило, до какой степени изменился народ
за это короткое время, особенно молодые люди", – подытожил
Акунин.24 августа 2017 года Украина отметила 26-ю годовщину
независимости. В этот день в 1991 году Верховная Рада
Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о
провозглашении независимости Украины.В апреле 2014 года на
востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют РФ во
вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых
действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой
поддержке. Российское руководство отвергает эти
обвинения и утверждает, что РФ не является стороной
противостояния.
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