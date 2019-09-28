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- "И их медийные псы прибегли ко лжи" - Трамп опубликовал виде-ролик с Зеленским, Байденом и Яценюком
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|"И их медийные псы прибегли ко лжи" - Трамп опубликовал виде-ролик с Зеленским, Байденом и Яценюком
|28.09.2019 09:20
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В видео, опубликованном президентом США Дональдом Трампом, фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на пост главы США Джо Байден.
В ролике идет речь о скандале вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сыне Хантере с участием украинского президента. Также на видео видно бывшего президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка.