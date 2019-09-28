 "И их медийные псы прибегли ко лжи" - Трамп опубликовал виде-ролик с Зеленским, Байденом и Яценюком - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"И их медийные псы прибегли ко лжи" - Трамп опубликовал виде-ролик с Зеленским, Байденом и Яценюком
28.09.2019 09:20

В видео, опубликованном президентом США Дональдом Трампом, фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на пост главы США Джо Байден.

"И их медийные псы прибегли ко лжи" - Трамп опубликовал виде-ролик с Зеленским, Байденом и Яценюком

В ролике идет речь о скандале вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сыне Хантере с участием украинского президента. Также на видео видно бывшего президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка.

"Джо Байден обещал Украине один миллиард долларов, в случае увольнения прокурора, который расследовал дело в отношении компании его сына.

 

Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, то демократы захотели отправить его в отставку через процедуру импичмента.

 

И их медийные псы прибегли ко лжи.

 

Они проиграли выборы, и теперь они хотят выиграть следующие выборы. Не позволь им." - Говорится в ролике. 

 

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