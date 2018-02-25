Активисты Революции достоинства установили во Львове электронное табло, на котором автоматически меняется число дней после Майдана и вручную устанавливается число наказанных за преступления против митингующих. На табло отображается количество дней с окончания Революции достоинства и число наказанных за преступления против активистов Фото: Павел Паламарчук / day.kyiv.ua Идея памятного табло возникла у бывших участников львовского Евромайдана и участников Революции достоинства. По мнению активистов, спустя четыре года после событий майдана виновные в преступлениях против активистов до сих пор не наказаны.Создатель табло активист Михаил Мосин рассказал, что потратил на его изготовление месяц. Количество дней от начала Революции достоинства обновляется на табло автоматически. А количество наказанных преступников нужно менять вручную. На данный момент в этой графе указана цифра "один".Под табло написано количество пострадавших участников майдана. Имена всех убитых активистов выписаны в отдельную колонку. Сбоку от табло наклеен QR-код, при сканировании которого смартфоном можно перейти к обращению к представителям власти."Отсутствие результатов из-за вашей бездеятельности или сознательный саботаж дестабилизирует и без того сложную ситуацию, играет на руку врагам Украины. Неотвратимость наказания за совершенное преступление – одна из основ правового государства. За возможность жить в правовом государстве мы выходили на Майдан. Вернулись не все. Мы осознаем, что проблема отсутствия результатов и наказаний является системной. Но в этой системе каждый имеет свою обязанность, и мы требуем от вас выполнить ее", – говорится в обращении.Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.Как сообщил 20 февраля руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, по делам Евромайдана вынесли 43 обвинительных приговора. При этом только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает срок один человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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