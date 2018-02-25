"Укрзализныця" запускает поезд из Киева в Донбасс и Азовское побережьем В "Укрзализныце" сообщили о запуске нового поезда Для обеспечения круглогодичного сообщения с Донбассом и Азовским побережьем ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двогрупного поезда Киев-Бердянск-Покровск с 25 марта. Фото:unian.ua Об этом сообщает в. о. председателя правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" Евгений Кравцов. "Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО" Укрзализныця "назначила курсирование двогрупного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд # 226 / 226-246 / 245 будет курсировать с 25 марта", - написал Кравцов. По его словам, таким образом удается избежать проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донетчины со столицей и другими регионами Украины. Напомним, в марте, когда будет отмечаться Международный женский день, "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы "Интерсити". В ПАО "Укрзализныця" завершают корректировать график движения поездов в связи с переходом на летнее время и открывают продажу билетов на даты отправления после 25 марта. Укрзализныця на мартовские праздники добавила 13 поездов

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на даты с 25 марта Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки укрзализныця марта назначила пао поезда Теги: общество