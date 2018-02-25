По результатам боя с американцем Брайаном Вилория украинец Артем
Далакян стал обладателем пояса чемпиона мира по версии WBA в
наилегчайшем весе. Далакян стал третьим украинцем, который владеет
поясом чемпиона мира в профессиональном боксе Фото:
UkraineAtamansPRO / YouTube Бой состоялся в американском Инглвуде.
Соперником 30-летнего Далакяна стал американец Брайан
Вилория.Издание пишет, что в ходе боя Далакян владел преимуществом.
В одном из последних раундов американец получил серьезное
рассечение после удара локтем и Далакян мог завершить бой досрочно,
однако Вилория выстоял до конца боя.Все три судьи единогласно
отдали победу по очкам Артему Далакяну – он выиграл со счетом
118-110.Далакян стал третьим украинцем, который владеет поясом
чемпиона мира в профессиональном боксе. Кроме него пояса чемпионов
мира есть у Александра Усика и Василия Ломаченко.
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