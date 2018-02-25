По результатам боя с американцем Брайаном Вилория украинец Артем Далакян стал обладателем пояса чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе. Далакян стал третьим украинцем, который владеет поясом чемпиона мира в профессиональном боксе Фото: UkraineAtamansPRO / YouTube Бой состоялся в американском Инглвуде. Соперником 30-летнего Далакяна стал американец Брайан Вилория.Издание пишет, что в ходе боя Далакян владел преимуществом. В одном из последних раундов американец получил серьезное рассечение после удара локтем и Далакян мог завершить бой досрочно, однако Вилория выстоял до конца боя.Все три судьи единогласно отдали победу по очкам Артему Далакяну – он выиграл со счетом 118-110.Далакян стал третьим украинцем, который владеет поясом чемпиона мира в профессиональном боксе. Кроме него пояса чемпионов мира есть у Александра Усика и Василия Ломаченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки далакян мира стал чемпиона вилория Теги: спорт