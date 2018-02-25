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|На марше памяти Немцова в Москве задержали троих человек
|25.02.2018 16:49
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К 14:15 на территорию #МаршНемцова в Москве прошло 7,1 тыс. участников. Шествие началось в 14:05. Интенсивность потока людей через рамки упала. pic.twitter.com/uOQe0pUc3Q— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 25 лютого 2018 р.
Сегодня в Москве и ряде других российских городов проходят акции памяти убитого оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Самая масштабная из них проходит в Москве.Немцова застрелили возле Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года.13 июля 2017 года Московский окружной военный суд признал виновным в убийстве политика бывшего бойца батальона "Север" Заура Дадаева. Он получил 20 лет колонии строгого режима.Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.По версии следствия, убийство Немцова было заказным и за его исполнение Дадаеву пообещали 15 млн рублей. Организатором преступления, полагают в Следственном комитете РФ, был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов.Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.
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