Полицейские задерживали активистов-участников марша памяти убитого 27 февраля 2015 года оппозиционного российского политика Бориса Немцова за надписи на баннерах и флаги. В марше приняли участие более 7000 человек Фото: #БелыйСчетчик / Twitter Активист Даниил Двинских был задержан у рамок на входе на марш. Он попросил пропустить его побыстрее на входе для людей с атрибутикой из-за того, что у него был лишь один маленький плакат с лозунгом "Борись"."Полицейские попросили у молодого человека документы и, сославшись на то, что паспорт мятый, Двинских задержали", – отметили в "ОВД-Инфо". Кроме того, на входе на марш задержали одного из организаторов колонны националистов Владимира Ратникова и его помощника. Правоохранители не пропустили их из-за баннера "Русский, проснись! Русский, борись!" и флагов с кельтским крестом. На данный момент Ратникова и его помощника отпустили из отдела полиции, при этом баннер был изъят для экспертизы. На Двинских составили протокол за мелкое хулиганство и умышленную порчу паспорта, и также отпустили.По данным организаторов проекта "Белый счетчик" в Twitter, в московском марше приняли участие 7,1 тыс. человек. К 14:15 на территорию #МаршНемцова в Москве прошло 7,1 тыс. участников. Шествие началось в 14:05. Интенсивность потока людей через рамки упала. pic.twitter.com/uOQe0pUc3Q — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 25 лютого 2018 р. Сегодня в Москве и ряде других российских городов проходят акции памяти убитого оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Самая масштабная из них проходит в Москве.Немцова застрелили возле Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года.13 июля 2017 года Московский окружной военный суд признал виновным в убийстве политика бывшего бойца батальона "Север" Заура Дадаева. Он получил 20 лет колонии строгого режима.Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.По версии следствия, убийство Немцова было заказным и за его исполнение Дадаеву пообещали 15 млн рублей. Организатором преступления, полагают в Следственном комитете РФ, был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов.Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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