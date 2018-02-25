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|Филатов: За три дня операции по сносу приемок металлолома, в Днепре зарегистрировано только одно хищение кабеля
|25.02.2018 16:57
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22 февраля Филатов заявил, что принял решение перенять израильский опыт сноса домов террористов, применив его по отношению к пунктам приема металла. По его словам, уже снесли семь пунктов приемки."Да. Это – самоуправство. Но вы попробуйте меня посадить", – заявил он.
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