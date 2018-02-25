Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в Днепре резко уменьшилось количество краж металла в связи с операцией по борьбе с пунктами приема металлолома. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Филатов: С понедельника будем на просто терпеть, а некоторых начнем даже п...здить Фото: Borys Filatov / Facebook "По официальным данным полиции, за три дня операции "Дамоклов меч" по сносу приемок металлолома, в Днепре официально зарегистрировано только одно хищение телефонного кабеля. До этого, только за месяц, мы поймали 187 вандалов. С понедельника будем на просто терпеть, а некоторых начнем даже п...здить", – заявил он.23 февраля Филатов сообщил, что в городе снесено уже 14 пунктов приема металлолома. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1640363766045514&id=100002157183088 22 февраля Филатов заявил, что принял решение перенять израильский опыт сноса домов террористов, применив его по отношению к пунктам приема металла. По его словам, уже снесли семь пунктов приемки."Да. Это – самоуправство. Но вы попробуйте меня посадить", – заявил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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